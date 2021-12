Transformation der Industrie: Wie Metall- und Elektro-Unternehmen jetzt Chancen nutzen

„Die größte Hürde bei der Gründung ist, den Mut zur Selbstständigkeit aufzubringen“, sagt der Gründer. „Hürden wie die Bürokratie verlangsamen und nerven, sollten aber kein Problem darstellen, wenn die Motivation stimmt.“

Unterstützung bekommen Middelmann und seine zwei Mitgründer von der Initiative Gründermotor, ein Netzwerk, das in Baden-Württemberg Start-ups fördert. Einer der Partner ist der Arbeitgeberverband Südwestmetall. amprove bekam vom Gründermotor zum Beispiel Tipps von anderen Gründern und Kontakte zu Unternehmen. Middelmann: „Das war Gold wert.“

Maschinenbauer Wafios investiert in einen Campus zur Elektromobilität

Reutlingen. Sie sehen aus wie Haarnadeln: sogenannte „Hairpins“, u-förmige Steckspulen, die in Elektromotoren eingebaut werden, insbesondere für Fahrzeuge. Für deren Fertigung hat die Wafios AG eine neue Maschine entwickelt: den schnellen Speedformer. So setzt Wafios sein Engagement in der E-Mobilität fort, das vor über fünf Jahren begann – und baut es aus.

„Da im Bereich der Elektromobilität Kupferdrähte verformt werden, bietet sich hier für Wafios die Möglichkeit, vorhandenes Know-how mit neuen Technologien zu verbinden“, erklären die Vorstände Uwe-Peter Weigmann und Martin Holder. Und weil für den Ausbau eines neuen Geschäftsfelds Platz für Entwicklung und Prototypenfertigung benötigt wird, haben Vorstand und Aufsichtsrat entschieden, hierfür Investitionen von insgesamt 10 Millionen Euro im Werk 2 in Reutlingen freizugeben. „Diese Investitionen werden den Standort weiter stärken“, so die Vorstände. Geplant ist ein Campus, auf dem die Aktivitäten zur Elektromobilität gebündelt werden – von der Entwicklung bis zur Kundenabnahme. Hier entstehen neue Arbeitsplätze in Vertrieb, Entwicklung und Produktion. Flankiert wird der Ausbau von einzelnen spezifischen Förderprojekten im Umfeld Elektromobilität.

„Wafios eröffnet sich zusätzliche Wachstumspotenziale auf einem wichtigen Zukunftsmarkt. In unserer Unternehmenskultur sind Innovationen seit jeher ein fest verankerter Bestandteil und strategischer Baustein für die künftige Unternehmensentwicklung“, betont Weigmann. Allerdings merkt Holder an: „Das größte Risiko für den Standort Reutlingen und Deutschland sind Lohnsteigerungen, welche die Unternehmen zwingen, Teile der Produktion ins Ausland zu verlagern.“