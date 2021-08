Die Unternehmen arbeiten längst mit Hochdruck an den Lösungen

Grundsätzlich sei der Wandel durchaus zu schaffen, meint Wilfried Porth, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbands Südwestmetall: „Deutschland ist ein Innovationsland, seine weltweit anerkannte Stärke ist die Ingenieurskunst. Unsere Unternehmen haben sich längst auf den Weg gemacht, arbeiten mit Hochdruck an den Lösungen für die Zukunft.“ aktiv hat bei Unternehmen nachgefragt, wie sie die Herausforderung konkret angehen und was das neue EU-Paket für sie bedeutet. Es zeigt sich: Die Firmen haben schon längst viel Geld in die Hand genommen, um möglichst energieeffizient und klimafreundlich zu produzieren. Sie investieren auch weiterhin in entsprechende neue Technologien. Aber sie brauchen eben auch eine sachgerechte Unterstützung der Politik.

„Wir haben die CO2-Reduktion schon viel länger im Blick als die Politik“

Mahle: Im Klimaschutz sieht der Automobilzulieferer die zentrale Aufgabe für die Mobilität der Zukunft. Schon seit über zehn Jahren ist das Unternehmen Zulieferer für Brennstoffzellenfahrzeuge – und investiert besonders am Standort Stuttgart in neue Technologien. Im November 2020 wurde ein neuer Prüfstand für E-Antriebe in Betrieb genommen.

Seit April 2021 werden in einem neuen Prüfzentrum Komponenten für Brennstoffzellen und Motoren getestet, die beinahe emissionsfrei mit Wasserstoff laufen. Im Mai meldete der Konzern, dass er einen neuartigen magnetfreien E-Motor entwickele, der ohne seltene Erden auskommt.

Die Transformation wird konsequent vorangetrieben

„Mahle treibt seine technologische und strukturelle Transformation konsequent weiter voran“, unterstreicht Interims-CEO Michael Frick. Wichtig sei jetzt ein technologieoffener Ansatz, der in verschiedene Richtungen geht: E-Antriebe, Brennstoffzellen – und Verbrenner, die mit nicht fossilen Kraftstoffen laufen. Das EU-Klimapaket „Fit for 55“ sieht Frick daher mit gemischten Gefühlen. Zwar begrüße er, dass die EU versuche, einen Pfad zur Klimaneutralität zu definieren. Aber das Vorschreiben einer Technologie widerspreche dem freien Wettbewerb und gefährde letztlich Arbeitsplätze in Deutschland und Europa.

„Eine Technologie vorschreiben? Das gefährdet Arbeitsplätze“

Boysen: „Das Ziel des Klimaplans ‚Fit for 55‘ ist absolut begrüßenswert!“ So sagt es Rolf Geisel, Geschäftsführer der Boysen Gruppe in Altensteig, eines Spezialisten für Abgastechnik. „Bezogen auf die Auto-Industrie ist es jedoch nur mit Technologieoffenheit erreichbar.“ Denn: Die Bestandsflotte bis 2030 weitgehend zu elektrifizieren, das sei unmöglich. Folglich unumgänglich sei der Einsatz synthetischer Kraftstoffe bei bestehenden Verbrennerfahrzeugen.

Wichtige Investitionen in neue Geschäftsfelder

„In unserem eigenen Unternehmen haben wir das Thema CO2-Reduktion schon viel länger im Blick als die Politik“, betont Geisel. „Zum Beispiel mit dem Umbau unseres Produktionswerks in Altensteig zur CO2-optimierten Fabrik im Jahr 2011 – unter anderem durch den Einsatz von Photovoltaik (PV), Geothermie, Abwärmenutzung, Natural Cooling und Eisspeichern." PV-Anlagen setzt Boysen seit über zehn Jahren konsequent an allen Standorten weltweit ein, allein das bringt eine jährliche CO2-Einsparung von rund 3.200 Tonnen.

Darüber hinaus wird der Mittelständler ab diesem Jahr 50 Millionen Euro in den Bau eines eigenen Wasserstoffzentrums investieren und seine Aktivitäten im für Boysen noch jungen Geschäftsfeld der Flüssigenergiespeicher deutlich ausbauen. Hier besteht seit 2019 eine Mehrheitsbeteiligung am Dortmunder Redox-Flow-Batteriehersteller Volterion.