Digitale Techniken sollen nun zusätzliche Infos liefern. „In mehreren Projekten arbeiten wir unter dem Motto ,Intelligente Brücke‘ an prädiktiven Lösungen“, sagt der Bauingenieur. Schon heute kann man Beton, Stahl und Lager mit Sensoren kontinuierlich überwachen und so die Effekte erfassen, die am Bauwerk nagen. „Wir messen die Belastung durch Verkehr und Wind, Verformungen, Steifigkeit und Schwingungen“, berichtet Haardt. „Andere Sensoren erfassen den Einfluss von Streusalz auf den Beton, die Korrosion am Stahl oder die Feuchtigkeit.“

Macht man das permanent, fallen Abermillionen Daten an. Mit einer speziell entwickelten Software wird diese Zahlenflut ausgewertet. „So können wir sowohl Aussagen über den derzeitigen Zustand der Brücke machen, als auch abschätzen, wie sich das Bauwerk voraussichtlich weiterentwickeln wird“, erklärt Haardt. Wenn Grenzwerte überschritten würden und Schaden drohe, könne man rasch eingreifen.

An drei Brücken bei Nürnberg, Köln und Dortmund probiert die Bundesanstalt die neuen Techniken aus – eine wichtige Entwicklung. Viele der knapp 40.000 Straßenbrücken im Land sind älter als 40 Jahre und oft nicht für die heutigen Verkehrsströme ausgelegt. Allein von 2021 bis 2023 fließen jährlich rund 1,6 Milliarden Euro in die Brückenerhaltung.

Auch andere treiben die Rund-um-die-Uhr-Überwachung voran. So hat der Baukonzern Bilfinger in einem Pilotprojekt die Talbrücke Thalaubach bei Fulda mit Sensoren für eine „smarte“ Schallemissionsprüfung ausgestattet. Sie detektieren die Geräusche beim Entstehen von Rissen; der Computer filtert störenden Lärm raus.

Werden also bald alle Brücken im Land mit Sensoren überwacht? „Das dürfte zu aufwendig sein“, sagt Haardt. „Aber jeder Neubau wird so konstruiert, dass man die Messtechnik nachträglich einbauen kann.“ Zudem könne man sich mit einer Clusterbildung helfen: Typische Brücken bestückt man mit Sensoren; die dort ermittelten Daten lassen sich dann auf vergleichbare Bauwerke übertragen.