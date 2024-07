Von der Unternehmensgruppe Fischer gibt es in der Sparte Befestigungstechnik mehr als 15.000 verschiedene Artikel, dazu noch kundenspezifische Lösungen. Und alles fing mit dem Spreizdübel an: Den meldete das Unternehmen im Jahr 1958 zum Patent an. Bis dahin hatte man, um etwas an der Wand zu befestigen, meist einen Holzklotz eingemauert und eine Holzschraube eingedreht.

Der patentierte Spreizdübel aus Kunststoff markiert den Beginn einer Reihe an Fischer-Innovationen, die heute entlang der Wertschöpfungskette von Bauwerken im Einsatz sind – darunter zum Beispiel Systemlösungen für Fassaden und Solaranlagen.

Technik von Fischer steckt auch in der längsten Meeresbrücke der Welt

Fischer-Befestigungssysteme stecken in vielen Bauwerken der Superlative auf dem ganzen Globus. Zum Beispiel im Brenner Basistunnel, der quer durch die Alpen entsteht und voraussichtlich im Jahr 2032 fertig wird: Schwerlastanker aus Chemie und Stahl halten hier temporäre und dauerhafte Anbauteile.

Fischer-Lösungen sind auch bei der längsten Überwasserbrücke der Welt verbaut, der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke in China. Sie wurde 2018 fertiggestellt und verbindet auf rund 55 Kilometern Hongkong und Macau mit der Provinz Guangdong auf dem Festland. Lösungen aus Waldachtal werden auch noch in den entlegensten Ecken der Welt gebraucht. Etwa im Himalaja auf 5.080 Meter Höhe: Mit Injektionsmörtel befestigte Gewindeanker halten dort ein Not-Biwak fest am Felsen.

Und der Erfolg in aller Welt sichert Arbeitsplätze am Heimatstandort. Denn Fischer-Befestigungslösungen werden zu einem großen Teil an deutschen Produktionsstandorten am Hauptsitz in Waldachtal sowie in Freiburg und Denzlingen produziert.