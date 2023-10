Richtig Bauchschmerzen bereitet ein anderer Befund der Wirtschaftsforscher: „Die Stimmung in den Betrieben hat sich zuletzt erneut verschlechtert, ihre Investitionsbereitschaft ist gesunken“, schreiben sie. Dazu trage auch politische Unsicherheit bei, ausgelöst insbesondere durch eine Vielzahl staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsleben – man denke nur an das Heizungsgesetz, das Hausbesitzer und Heizungshersteller kirre machte. Oder an das sogenannte Lieferkettengesetz, das den Betrieben neue Bürokratie aufbürdet und das Wirtschaftsleben erschwert.