Mannheim. In einem neuen Standort-Ranking liegt unser Land nur auf Platz 18 unter 21 Industriestaaten. So grottenschlecht bewertet das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Rahmenbedingungen für große Familienunternehmen – also für das Rückgrat unserer Wirtschaft!

„Der Industriestandort Deutschland hat dramatisch an Qualität verloren.” Professor Rainer Kirchdörfer, Stiftung Familienunternehmen

Vor allem für Mittelständler wird es immer schwieriger, hierzulande zu international wettbewerbsfähigen Preisen zu produzieren. Einzig bei der Finanzierung ist Deutschland noch die Nummer eins – weil der Staat und die Unternehmen vergleichsweise solide wirtschaften. Schwer im Argen liegen die Dinge dagegen bei anderen wichtigen Punkten:

Standortfaktor Energie. Dass wir Weltmeister bei den Energiepreisen sind, ist bekannt. Für Familienunternehmen sind die Energiekosten seit dem Preisschock vom letzten Jahr teils sogar zur existenziellen Herausforderung geworden.

Standortfaktor Arbeit. Zwar ist die deutsche Industrie hochproduktiv, aber Heinemann sieht sie inzwischen an einem Punkt angelangt, „an dem die Produktivität die hohen Lohnkosten kaum mehr ausgleichen kann“. Außerdem schwächelt das Bildungsniveau – und die Fachkräftelücke wächst (über diesen wichtigen Punkt berichten wir ausführlich im nebenstehenden aktiv-Artikel).

