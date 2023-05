Köln. Weniger Arbeitszeit für den gleichen Lohn – das strebt die IG Metall offenbar für die Stahlbranche an, in der Ende des Jahres eine Tarifrunde ansteht. Auch deswegen ist der Begriff „Vier-Tage-Woche“ derzeit wieder oft zu hören. Worum geht es in der Debatte, wie ist das einzuordnen? aktiv sprach darüber mit Holger Schäfer, er ist Arbeitsmarktexperte am Institut der deutschen Wirtschaft.

Herr Schäfer, Vier-Tage-Woche für alle – wäre das vielleicht eine gute Idee?

Auf diese Frage kann man aus ökonomischer Sicht ganz klar „nein“ antworten. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, genügt es, drei Punkte zu erkennen.

Nämlich welche? Was spricht gegen die Vier-Tage-Woche?

Erstens: Viele Beschäftigte haben schon längst Stellen mit einer Arbeitszeit von weniger als fünf Tagen. Jeder verhandelt das individuell, das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Es gibt infolgedessen auch zahllose unterschiedliche Arbeitszeitmodelle in den Betrieben, gerade auch in der Industrie. Und es gibt da sogar auch einen Rechtsanspruch. Wer weniger arbeiten will, kann das also zügig erreichen – aber natürlich bei entsprechend weniger Lohn.

In der aktuellen Debatte um die Vier-Tage-Woche geht es aber nicht um mögliche Teilzeit, sondern um eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.

Ja, und damit sind wir schon bei zweitens: Wer soll das denn bitte bezahlen? Das kann weder gesamtwirtschaftlich klappen noch im einzelnen Betrieb.

Könnte es nicht sein, dass wir in der Vier-Tage-Woche viel produktiver arbeiten? Eine Studie aus England hat doch so etwas angedeutet.