Betriebe verlagern Produktion und Jobs

Was also tun? Für Bundesfinanzminister Christian Lindner steht fest: „Der Auftrag geht an die Politik.“ Nötig sei eine „wirtschaftspolitische Zeitenwende“. Dazu gehöre ein ganzes Bündel an Maßnahmen: etwa bessere Investitionsbedingungen inklusive einer stärkeren Förderung der Forschung, schnellere Genehmigungsverfahren etwa mit Blick auf die Verkehrs- und Energienetze sowie die Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Steuererhöhungen werde es dagegen nicht geben – eher weitere Entlastungen.

Die Zeit zum Handeln drängt. Das unterstreicht eine aktuelle Firmenumfrage des Industrieverbands BDI: Demnach verlagert bereits jeder siebte Betrieb Teile seiner Produktion sowie Arbeitsplätze ins Ausland. Gerade auch der Mittelstand, der entscheidend ist für Wachstum und Wohlstand hierzulande, blickt skeptisch auf die wirtschaftliche Lage. BDI-Präsident Siegfried Russwurm betont: „Für die Situation am heimischen Industriestandort gibt es keine Entwarnung.“