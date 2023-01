Dicke Kohle, fette Karre und Viertagewochen? Ist es das, was die Leute lockt? Anke Pellhammer zieht die Stirn ein wenig in Falten, schüttelt dann den Kopf. Und sagt: „Was ich hier suche, ist ein Paket, das zu mir passt. Und das Gehalt ist da nur ein Faktor.“ Pellhammer, 26, ist Informatikerin, und zwar mit ellenlanger Skills-Liste. Master in Mensch-Computer-Interaktion, Erasmus-Semester, schon haufenweise Erfahrung als Software-Entwicklerin im In- und Ausland – eine wie sie will hier jede Firma am liebsten direkt vom Stand weg verpflichten.

Wenn die Münchnerin bloß mitspielen würde. Sie aber will ganz genau hinsehen. „Ich guck mir an, wie die Leute sind, die Strukturen, die Firmenkultur.“ Ob Mittelständler, Konzern oder Start-up sei gar nicht so entscheidend. „Ich will mich vor allem einbringen, und sinnstiftend muss die Aufgabe sein, die man mir überträgt.“ Viel lernen wolle sie auf ihrer nächsten Station, Erfahrung sammeln. Als sie das erzählt, ahnt sie noch nicht: Es wird gut laufen für sie an diesem Tag. Ein paar Wochen später schickt sie drei Bewerbungen auf die Reise. Um die die Firmen auf der Messe geradezu gebettelt haben.