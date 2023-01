Nürnberg. Schöner Start ins neue Jahr 2023: Im Januar bekommen die meisten Arbeitnehmer mehr Geld aufs Konto als noch im Dezember. Denn für den Weg vom Brutto zum Netto auf der Lohnabrechnung gelten jetzt einige neue Vorgaben. aktiv erklärt, was sich bei der Lohnabrechnung alles ändert – und zeigt die Auswirkung an Musterfällen, durchgerechnet von der Software-Genossenschaft Datev.

Lohnsteuer. Der steuerliche Grundfreibetrag ist kräftig gestiegen, auf 10.908 Euro, der Kinderfreibetrag liegt nun bei 6.024 Euro. Das Kindergeld, das sich oft stärker auswirkt als der Kinderfreibetrag, beträgt nun für jedes Kind 250 Euro. Auch das ist eine deutliche Erhöhung, nach Mitteilung der Bundesregierung für die ersten beiden Kinder sogar „die höchste Kindergelderhöhung seit 1996“.

Das Inflationsausgleichsgesetz sorgt jetzt für eine fairere Besteuerung

Zudem sorgt das erst Ende November verabschiedete Inflationsausgleichsgesetz für eine solide Abhilfe gegen die sogenannte kalte Progression, das ist eine inflationsbedingte schleichende Steuererhöhung, die immer wieder solche Nachbesserungen nötig macht. Die Eckwerte des Steuertarifs wurden zum Jahresbeginn 2023 entsprechend verschoben. Der Spitzensteuersatz zum Beispiel greift nun erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 62.810 Euro.

Wegen dieser milliardenschweren steuerlichen Entlastungen gibt es jetzt unter dem Strich mehr Netto. Laut Datev kann zum Beispiel eine verheiratete Alleinverdienerin mit zwei Kindern und 5.300 Euro Bruttoentgelt davon im Januar 2023 knapp 32 Euro mehr behalten als im Dezember 2022. Ganz ähnlich sieht es bei einem Single mit 3.800 Monatsbrutto aus. Das ganz persönliche Plus dürfte oft noch größer sein – und das hängt auch von der gewählten Krankenkasse ab.

Krankenversicherung. Die Kasse bekommt theoretisch mehr Geld, davon sind aber sehr viele gar nicht betroffen. Zwar ist der „durchschnittliche Zusatzbeitrag“ (der auch für Musterrechnungen verwendet wird) laut Gesundheitsministerium von 1,3 auf 1,6 Prozent gestiegen. Der feste Beitragssatz liegt weiterhin bei 14,6 Prozent, mit dem höheren durchschnittlichen Zusatzbeitrag werden nun also 16,2 Prozent vom Brutto für die Krankenversicherung fällig. Doch die meisten Krankenkassen heben ihren individuellen Zusatzbeitrag für Berufstätige jetzt eben doch nicht so stark an. Und bei den Branchengrößen Techniker und Barmer zum Beispiel hat sich da gar nichts verändert. Der feste Beitragssatz liegt weiter bei 14,6 Prozent, mit dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag werden also 16,2 Prozent vom Brutto für die Krankenkasse fällig.