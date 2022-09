Köln. Das Corona-Virus hat der Welt und ihrer Wirtschaft mächtig zu schaffen gemacht. Vieles hat sich während der jahrelangen Pandemie verändert, manches davon wohl auf Dauer. Was allerdings unverändert geblieben ist: Die Arbeitskosten der deutschen Metall- und Elektro-Industrie sind sehr hoch – viel höher als die entsprechenden Ausgaben der Betriebe in den meisten anderen Industriestaaten.

Nimmt man nur die Länder, die mindestens zehn Millionen Einwohner haben, liegt Deutschland sogar auf dem letzten, weil teuersten Platz in einer neuen Auswertung. 46,36 Euro kostet jede Stunde am Hochlohn-Standort D. Das ist zum Beispiel mehr als dreimal so viel (!) wie in Tschechien, das ja direkt an Bayern grenzt.

Die Arbeitskosten in China sind inzwischen schon etwas höher als die in Polen

„2021 war Deutschland unverändert der zweitteuerste Metall- und Elektro-Standort in der gesamten EU. Nur in Dänemark ist die Arbeit noch teurer“, erklärt Christoph Schröder vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Der Ökonom hat die Daten zusammengetragen und ausgewertet. Betriebe jenseits der EU müssten nur in der Schweiz und in Norwegen noch mehr für jede Arbeitsstunde ausgeben als die Firmen hierzulande, sagt Schröder weiter.

Wobei die erwähnten 46,36 Euro nicht etwa der durchschnittliche Stundenlohn unserer Metaller sind. In Schröders Berechnung fließen zum Beispiel auch die Bezahlung arbeitsfreier Zeiten wie Urlaub und Krankheit mit ein sowie die Sozialbeiträge des Betriebs oder die Ausgaben für die betriebliche Altersvorsorge.