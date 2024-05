Das Problem sind also die bislang fehlenden Aufträge?

Aufträge sind für die Firmen der Schlüssel, um ihre Kapazitäten auszubauen. Um mit der Produktion zu starten, braucht es bei Kriegswaffen eine sogenannte Herstellgenehmigung – und einen spezifischen Auftrag mit einer klar definierten Summe an Systemen.

Viele Streitkräfte in Europa lassen immer noch eigene Waffensysteme bauen, oft in kleinen Stückzahlen. Klingt wenig sinnvoll und teuer.

Deshalb wäre es für Europa wichtig, die Anzahl an Typen und Systemen zu reduzieren – um industriell größere Skaleneffekte zu erzielen und die Interoperabilität zu stärken.

Was muss sich darüber hinaus noch ändern?

Die Beschaffungsprozesse sind zu bürokratisch. Und die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Industrie, vor allem mit jungen innovativen Unternehmen, ist absolut ausbaufähig – ein vorteilhafter Austausch findet zu wenig statt. So fehlt der Überblick, was es vielleicht jenseits von etablierten Partnern noch an Systemen und Fähigkeiten gibt, die man in der Truppe nutzen könnte. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Drohnen.

Sind da Kooperationen mit Hochschulen hilfreich?

Selbstverständlich. Aber viele Hochschulen in Deutschland haben noch immer Zivilklauseln. Das heißt, sie lehnen jegliche Zusammenarbeit mit der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie ab. Solche Klauseln sind ein Relikt der Vergangenheit.