Berlin. Arbeit wird immer teurer in Deutschland. Der Grund: die steigenden Lohnnebenkosten, also die Beiträge für Rente, Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse und Pflege. Susanne Wagenmann, Leiterin der Abteilung Soziale Sicherung in der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), sieht darin ein wachsendes Problem – für Beschäftigte und Betriebe.

Welche Veränderungen bei den Sozialbeiträgen stehen 2023 an?

Wir erwarten Beitragssatzsteigerungen in gleich mehreren Zweigen der Sozialversicherung: Zum einen klettert der Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung um 0,3 Prozentpunkte, der Satz bei der Arbeitslosenversicherung steigt um 0,2 Punkte. Und auch die Beiträge zur Pflegeversicherung werden steigen müssen. Wir erwarten eine Anhebung um voraussichtlich 0,3 Beitragssatzpunkte. Alles zusammen ergibt das dann rund 10 Milliarden Euro mehr Belastung für die Beitragszahlenden.

Unterm Strich entrichten Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann zusammen fast 41 Prozent an Sozialabgaben – das ist jenseits der klassischen „roten Linie“ von 40 Prozent.

Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es dabei nicht bleibt. Die Beitragssätze könnten schon bis zum Ende der Legislaturperiode auf 43 Prozent steigen, bis 2040 sogar auf rund 50 Prozent. Das prognostizieren unterschiedliche Studien, zum Beispiel die des Wirtschaftsweisen Martin Werding.

Welche Folgen hat es für Beschäftigte, wenn die Sozialversicherungen immer mehr kosten?

Aus unserer Sicht gravierende. In kaum einem anderen Land werden Löhne und Gehälter so stark mit Abgaben belastet wie in Deutschland.

Aber hinkt der Vergleich mit anderen Ländern nicht? Viele finanzieren ihre Sozialsysteme doch über Steuern und nicht über Beiträge.

Das ist richtig. Aber auch wenn man die Belastung mit Steuern hinzurechnet: Der Abgabenkeil zwischen Brutto und Netto ist im Vergleich in kaum einem anderen Land so groß wie bei uns.

Was bedeutet das für Betriebe?

Hohe Lohnzusatzkosten schwächen ihre Wettbewerbsposition im internationalen Vergleich – und damit auch die des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Zudem werden Investitionen im Ausland attraktiver, wenn dort die Standortbedingungen eine vorteilhaftere Ausgangslage versprechen. Deshalb sagen wir: Wer Jobs in Deutschland erhalten und neue schaffen will, darf den Faktor Arbeit nicht noch weiter verteuern.