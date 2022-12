Berlin. Das war ganz schön knapp: Erst auf den letzten Drücker haben Bundestag und Bundesrat Ende November 2022 eine Reform verabschiedet, die für die Betroffenen schon ab Januar 2023 gelten soll. Es geht vor allem um Langzeitarbeitslose und ihre Familien. Sie bekommen nach dem Jahreswechsel deutlich mehr Stütze als bisher – und dieses Geld fließt unter einem neuen Namen.

Der Begriff „Hartz IV“ soll wieder aus dem Sprachgebrauch verschwinden: Die Sozialleistung heißt jetzt „Bürgergeld“, wie es die Ampel-Regierung 2021 im Koalitionsvertrag versprochen hatte.

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung ist für die nachgeschärften Bürgergeld-Vorgaben

Damals war allerdings noch eine extrem großzügige Ausgestaltung geplant. „Wir gewähren in den ersten beiden Jahren die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens“, hieß es im Koalitionsvertrag unter anderem. Auch eine „sechsmonatige Vertrauenszeit“ ohne Sanktionsmöglichkeit sollte es geben.

Beides kommt nun jeweils anders, wenn auch erst nach heftigem politischen Schlagabtausch. Für die auf Druck der Union am Ende durchgesetzten Verschärfungen der Bürgergeld-Regeln gibt es in der Bevölkerung eine satte Mehrheit: 74 Prozent der kürzlich für das ZDF-Politbarometer Befragten „finden es gut, dass es nun doch von Anfang an strengere Regelungen geben soll“.

„Durch das Bürgergeld ändert sich ja gar nicht so viel am System“

502 Euro beträgt ab Januar 2023 der Regelsatz für einen Single. Zusätzlich werden alle Wohnkosten übernommen.

„Was jetzt beschlossen worden ist, ist im Großen und Ganzen vertretbar“, urteilt denn auch Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. „Am System ändert sich ja gar nicht so viel. Und richtig gut ist die verbesserte Förderung der Weiterbildung.“ Auch die Entlastung der Jobcenter von bestimmten bürokratischen Vorgaben sei wichtig.

Die wesentlichen Änderungen im Überblick:

Leistung. Der „Regelsatz“ für einen Single steigt am 1. Januar von 449 auf 502 Euro. Paare in einer Bedarfsgemeinschaft bekommen 902 Euro im Monat. Auch für Kinder gibt es deutlich mehr Geld pro Kopf. Außerdem werden die Wohn- und Heizkosten übernommen.

Karenzzeit. Im ersten Jahr des Leistungsbezugs wird die Wohnungsgröße nicht überprüft. Auch kleine Vermögen spielen in dieser Zeit keine Rolle: 40.000 Euro für die erste und 15.000 Euro für jede weitere Person einer „Bedarfsgemeinschaft" bleiben geschützt.