Köln. Der Mann hat keine Angst vor heißen Eisen: „Wir brauchen ein höheres Rentenalter!“ – das forderte Professor Martin Werding gleich in seinem ersten Zeitungsinterview als „Wirtschaftsweiser“. Die schrittweise Anhebung des Renteneintritts auf 67 Jahre bis 2031 genüge auf Dauer einfach nicht, erklärte das neue Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Vielmehr sollten Arbeitnehmer spätestens ab 2042 mit 68 und ab 2054 dann mit 69 Jahren in Rente gehen. Passiere das nicht, könnten die Sozialbeiträge in Zukunft fast die Hälfte des Bruttolohns auffressen – ein Horrorszenario für alle Beschäftigten.

Weniger Beitragszahler müssen bald mehr Rentner alimentieren

Für seinen Vorstoß erntete der 58-jährige Werding in der Öffentlichkeit sofort Kritik. Verständlich: Wer will schon länger arbeiten?

Fachleute dagegen begrüßen seinen Weckruf! Denn die Situation ist dramatisch. „Wie beim Klimawandel laufen wir auch in der Rentenversicherung auf einen Generationenkonflikt zu“, sagt Jochen Pimpertz, Experte fürs Thema am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). So wie man der jungen Generation durch nachhaltigeres Handeln eine intakte Umwelt hinterlassen müsse, dürfte man ihr auch bei der Rente keine untragbaren Lasten aufbürden. „Aber auch bei diesem Nachhaltigkeits-Thema steckt die Politik seit Jahren den Kopf in den Sand“, ärgert sich Pimpertz.

Tatsächlich könnte das sensible Gleichgewicht zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern bald kippen. Dann nämlich, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer aus dem Arbeitsleben ausscheiden. „Wir werden bis Mitte der 2040er Jahre rund vier Millionen zusätzlicher Ruheständler zu versorgen haben, müssen aber mit rund drei Millionen weniger Beitragszahlern rechnen“, sagt Pimpertz mit Verweis auf Berechnungen der Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“.

Hinzu kommt: Die Rentner von morgen können die Früchte ihrer Arbeit deutlich länger genießen, weil die Lebenserwartung seit Jahrzehnten steigt. Und mit ihr die durchschnittliche Rentenbezugsdauer: Laut Statistischem Bundesamt lag sie in Westdeutschland in den 1970ern bei 11 Jahren, heute bei 20 Jahren. Da die gesetzliche Rentenversicherung im Umlagesystem organisiert ist (die aktuellen Renten also von den derzeitigen Beitragszahlern gezahlt werden), heißt das: Heutige Beschäftigte müssen nicht mehr 11, sondern 20 Ruhestandsjahrgänge absichern – Tendenz steigend. Auf künftige Beitragszahler kommen also große Belastungen zu.