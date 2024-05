Sie haben von großen Veränderungen gesprochen. Dazu zählt auch die demografische Entwicklung: Es kommen immer weniger junge Menschen nach. Und die, die kommen, sind zudem immer schlechter qualifiziert.

Das stimmt und ist eine große Herausforderung für die Wirtschaft. Die Ergebnisse der jüngsten Pisa-Studie haben leider gezeigt, dass Deutschland bereits den Anschluss an vergleichbare Industrieländer verloren hat. Ein Desaster für eine Nation, die auf den Rohstoff „schlaue Köpfe“ angewiesen ist, um ihren Wohlstand zu sichern! Die Folge ist, dass die Qualität der Bewerber um Ausbildungsplätze leider kontinuierlich sinkt – sowohl fachlich als auch in der persönlichen Entwicklung. Hier hat auch Corona tiefe Spuren hinterlassen. Mit dem Wissen von heute erkennen wir, dass es ein Fehler war, die Schulen so lange geschlossen zu halten. Auch bei der Ausstattung der Schulen hapert es: Sowohl bei der „Hardware“ als auch bei der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften müssen wir Gas geben!

Was sollte sich konkret in der Bildung ändern?

Die Pisa-Ergebnisse haben gezeigt, dass unsere Schüler gerade in Mathematik und den Naturwissenschaften nicht flächendeckend über das erforderliche Basiswissen verfügen. In den Schulen wieder Lust auf Technik zu wecken, könnte ein Ansatz sein, das zu ändern.

Welche Wege bieten sich da an?

Ich bin ein großer Befürworter von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Sie bieten Chancen, die wir unbedingt nutzen müssen – in der Schule, im Berufsleben und natürlich auch in der Produktion, Administration und in unseren Prozessen. Gleichzeitig aber ist es wichtig, dass junge Menschen wieder spielerisch etwas Praktisches erleben. Nicht nur virtuell, sondern in der echten Welt, im Physikraum, beim Werken oder zu Hause in der Garage. Begeisterung in die Klassenzimmer tragen wäre aus meiner Sicht einer der besten Beiträge von Pädagogen, um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Stichwort künstliche Intelligenz: Sehen Sie KI als Konkurrenten oder als Kollegen?

Da habe ich eine klare Position: Zukünftig werden unsere Arbeitsplätze kaum noch ohne KI auskommen. Darauf müssen und werden wir uns einstellen. Ich persönlich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, in kleinen und nachvollziehbaren Schritten eine vernetzte Produktion entstehen zu lassen. Besonders wichtig dabei ist, die Mitarbeiter von Beginn an mitzunehmen und von den vielen Vorteilen der digitalen Transformation zu überzeugen. Die Digitalisierung spielt eine Schlüsselrolle als Treiber unserer Wettbewerbsfähigkeit.