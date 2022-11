Das, was am Monatsende als Lohn oder Gehalt auf dem Konto landet, unterscheidet sich doch sehr von dem Betrag, der in der Abrechnung angegeben ist. Wie dieser Unterschied genau zustande kommt, erklärt Alexander Trappe von der Datev in Nürnberg. Sie erstellt als Dienstleister monatlich mehr als 14 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen für mittelständische Betriebe bis hin zu Konzernen.

Brutto – Netto: Was ist da der Unterschied?

Für den Unterschied gibt es eine einfache Erklärung: Auf der Gehaltsabrechnung steht der Bruttolohn – ausgezahlt wird aber der niedrigere Nettolohn. Die Differenz entsteht durch die Abgaben in Form von Lohnsteuer und Sozialbeiträgen, die der Beschäftigte von seinem Bruttolohn abführen muss. Das übernimmt monatlich der Arbeitgeber. Er überweist die Beträge an die entsprechenden Empfänger wie etwa die Kranken- und Rentenkasse. Der Nettolohn ist also der Teil des Gehalts, der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben übrig ist.

Wie da genau vorgegangen wird, zeigt ein Beispiel, das die Datev-Experten für aktiv-online berechnet haben: Herr Mustermann ist alleinstehend, hat keine Kinder und verdient 4.000 Euro im Monat brutto; Sonderzahlungen wie einen Bonus oder Weihnachts- und Urlaubsgeld bekommt er nicht.

Zunächst wird die hierauf fällige Lohnsteuer berechnet. Wie hoch sie angesetzt ist, hängt von der Steuerklasse ab, zu der ein Berufstätiger gehört. „Insgesamt gibt es sechs Steuerklassen“, erklärt Trappe. Welche Klasse für einen selbst relevant ist, hängt hauptsächlich vom Familienstand ab. Herr Mustermann hat als kinderloser Lediger Steuerklasse I. Zu dieser Gruppe zählen außer den Alleinstehenden auch noch dauerhaft getrennt Lebende beziehungsweise Geschiedene. Auch Paare, die ohne Trauschein zusammenleben, bleiben jeweils in Steuerklasse I.

Alleinerziehende haben Steuerklasse II. Verheiratete können III, IV oder V wählen – was da sinnvoll ist, hängt vom Einkommen und den individuellen Gegebenheiten ab. Steuerklasse VI schließlich wird etwa bei einem Nebenjob zugrunde gelegt.

Die Steuerklasse ist für den Lohnsteuerabzug wichtig

Die Steuerklasse entscheidet darüber, welche Freibeträge angerechnet werden. Da Herr Mustermann alleinstehend und kinderlos ist, wird bei ihm automatisch nur der jährliche Grundfreibetrag in Höhe von 10.347 Euro angesetzt: Dieser Anteil des Einkommens soll dem Existenzminimum entsprechen und wird daher vor der Berechnung der Lohnsteuer abgezogen, bleibt also steuerfrei.

Im Fall von Herrn Mustermanns Einkommen in Höhe von 4.000 Euro erhält das Finanzamt 632,25 Euro Lohnsteuer. Wäre er noch Kirchenmitglied, gingen von diesem Betrag je nach Konfession und Bundesland nochmals 8 beziehungsweise 9 Prozent an die jeweilige Kirche. Außerdem wird nach wie vor der Solidaritätszuschlag erhoben, der aber nur bei jenen fällig wird, die ein sehr hohes Einkommen haben – das wären dann noch einmal 5,5 Prozent des Einkommensteuerbetrags zusätzlich.

Weitere Freibeträge gibt es etwa für Kinder (5.460 Euro beziehungsweise die Hälfte pro Elternteil) und für Alleinerziehende, die zusätzlich einen Entlastungsbetrag geltend machen können. Steuerzahler können außerdem auch noch andere individuelle Freibeträge vom Finanzamt eintragen lassen, erklärt Trappe: „Diese werden dann vom Arbeitgeber bei der Steuerberechnung mitberücksichtigt.“ Eine Möglichkeit hierfür wäre beispielsweise ein Freibetrag für sehr hohe Fahrtkosten, wenn ein Angestellter weit zur Arbeit pendelt.

Einmal jährlich müssen Unternehmen einen Lohnsteuerjahresausgleich machen

Für die Lohnsteuerberechnung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass das Monatsgehalt zwölfmal im Jahr anfällt, was jedoch oft nicht der Fall ist. Schließlich kommt es auch vor, dass jemand beispielsweise erst im Oktober in ein neues Unternehmen eintritt. Trappe: „Daher sind die Unternehmen verpflichtet, einmal jährlich selbst einen Lohnsteuerjahresausgleich durchzuführen und eventuell zu viel abgezogene Lohnsteuer zurückzuerstatten.“

Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Beiträge zur Sozialversicherung

Mit der Lohnsteuer allein ist es jedoch nicht getan, sondern auch die Beiträge für die Sozialversicherung – Krankenkasse, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung – zahlt der Arbeitgeber direkt an die jeweiligen Versicherungsträger. „Diese Beiträge teilen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils hälftig“, sagt Trappe. Eine Ausnahme von dieser Regel ist nur der Zusatzbeitrag für die Pflegeversicherung, den Kinderlose zusätzlich zahlen müssen und den sie allein entrichten.