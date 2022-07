Köln. Ob im Supermarkt, an der Zapfsäule oder im Urlaub: Es ist offensichtlich – die hohe Inflation schmälert die Kaufkraft. Was aber kaum auffällt: Die Inflation schlägt schon viel früher zu, als viele denken! Alle Erwerbstätigen werden bereits kalt erwischt, bevor sie überhaupt einen Euro vom Netto ausgeben können – alle leiden unter einer heimlichen Steuererhöhung.

Das Fachwort dafür: kalte Progression. „Sie entsteht durch das Zusammenspiel von progressivem Steuertarif, normalen Lohnerhöhungen und hoher Inflation. Und wird von vielen gar nicht bemerkt“, erklärt Martin Beznoska, Experte für Finanz- und Steuerpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Der Staat nimmt gerade sehr viel Geld zusätzlich ein – bis zu 15 Milliarden Euro

Ein konkretes Beispiel: Angenommen, man hat in einem Jahr genau 3 Prozent Lohnplus und gleichzeitig genau 3 Prozent Inflation. Dann hat man real nicht mehr im Geldbeutel, steht also in Sachen Kaufkraft zunächst gleich gut da wie vorher. Aber wegen des progressiven, also mit dem Einkommen steigenden Steuertarifs muss man trotzdem etwas mehr Steuern zahlen als zuvor. So kommt man am Ende also schlechter weg.

„Diese schleichende Steuererhöhung ist natürlich sehr unfair“, sagt der Steuerexperte. „Sie beschert dem Staat gerade bis zu 15 Milliarden Euro Mehreinnahmen, einfach so.“ Eine immense Summe, die maßgeblich durch die steigende Inflation entsteht. Denn je höher ein Lohnplus ausfällt, das nur den Kaufkraftverlust ausgleicht, umso schneller landen die Steuerpflichtigen in der nächsthöheren Steuerstufe.