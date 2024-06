Schon die Kita kann da etwas tun – indem sie die Kleinen vorurteilsfrei erzieht. Ebenso die Schule: Sie muss Toleranz und Verantwortungsbewusstsein vorleben, demokratische Regeln verankern, um gleichzeitig Mobbing, Hass und Gewalt zu stoppen. Keine leichte Aufgabe, die Lehrenden brauchen dazu Fortbildungen und Unterstützung.

Der Aktionsrat Bildung fordert, die Sprachförderung im gesamten Bildungssystem zu verstärken, vor allem dort, wo dies besonders nötig ist: gezielt in den sozialen Brennpunkten.

Bundesweit erfüllt derzeit allerdings ein Viertel der Schülerinnen und Schüler der neunten Klassenstufe im Lesen nicht die Mindestanforderungen, wie die jüngste Pisa-Studie zeigt.

„Fehlendes Sprachverständnis wirkt sich auf das Leistungsniveau im Unterricht aus“, so vbw-Präsident Wolfram Hatz bei der Vorstellung des Gutachtens. „Das erschwert den Zugang zur Gesellschaft, der soziale Zusammenhalt gerät dadurch unter Druck.“

Sprachkompetenz muss frühzeitig und altersgerecht gefördert werden

Überall, wo die Vielfalt in den Klassen durch den Zuzug minderjähriger Geflüchteter größer wird, tut Sprachförderung not. „Sie muss frühzeitig, altersgerecht und unabhängig von der sozialen Herkunft erfolgen“, so Hatz. Vor dem Übertritt an weiterführende Schulen müsse man grundlegende Sprachkompetenz sicherstellen – wo die Rückstände zu groß seien, die Grundschulzeit verlängern. Der Freistaat macht einen Anfang: Ab dem Schuljahr 2024/25 sind sogenannte Sprachstandserhebungen in der Vorschule Pflicht.