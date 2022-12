Berlin. Ab Januar 2023 werden Millionen Mieterinnen und Mieter entlastet – allerdings auf ziemlich umständliche Weise. Und teilweise nur, wenn sie das Geld einfordern! Auf die Vermieter wiederum kommt deswegen eine Menge Arbeit zu.

Bisher muss man als Mieter die 2021 eingeführte CO2-Abgabe einfach vollständig selbst tragen: 30 Euro pro Tonne CO2 sind es derzeit. Ab 2023 werden die Vermieter mehr oder weniger stark an diesen Kosten beteiligt, was den Mietern entsprechende Einsparungen bringt. Geregelt ist das in dem erst im November 2022 beschlossenen Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz.

Hintergrund: In unsanierten Gebäuden mit veralteten Heizungsanlagen muss man mehr heizen (und damit automatisch auch mehr CO2 ausstoßen) als in energieeffizienten Häusern mit moderner Heizung. Dass man nun vielen Vermietern einen Teil der CO2-Steuer aufbrummt, soll sie dazu motivieren, ihre Immobilien energetisch zu sanieren. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Sommer 2022 liest sich das so: „Die Aufteilung nach einem Stufenmodell soll Mieter zu Energieeinsparungen und Vermieter zu Sanierungen anreizen.“

Vermieter müssen die Aufteilung der CO2-Steuer penibel errechnen – und dann die Mieter entsprechend entlasten

„Wie hoch der prozentuale Anteil des Vermieters ist, hängt davon ab, wie viel Kilogramm CO2 die Immobilie pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr ausstößt“, erläutert Sibylle Barent vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Wobei es darauf ankommt, wie viel Heizenergie tatsächlich verbraucht wird: Der Anteil des Vermieters an der Abgabe wird immer kleiner, je weniger fossile Brennstoffe seine Mieter verbrauchen.

In der Praxis wird das Gesetz eine Menge Arbeit machen. „Gasversorger und Öllieferanten müssen auf ihren Abrechnungen über den CO2-Ausstoß der gelieferten Brennstoffe informieren“, so Barent. Der Vermieter muss dann anhand dieser Angaben berechnen, wie viel CO2 pro Quadratmeter Wohnfläche ausgestoßen wurde – und anschließend die Aufteilung der CO2-Kosten vornehmen.