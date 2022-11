Köln. Die Bundesregierung justiert die Stellschrauben des Sozialstaats. Parallel zur Einführung des Bürgergelds sollen die Regelungen zum Wohngeld umfassend geändert werden. Ergebnis: Mehr Menschen bekommen mehr Unterstützung. Das spezielle Instrument greift nur Haushalten finanziell ergänzend unter die Arme, die bereits aus eigener Kraft einigermaßen für sich sorgen können.

Auch die untere Mittelschicht wird zukünftig profitieren

„Die Reform wird das Wohngeldsystem nachhaltig stärken“, begrüßt Ralph Henger die neuen Regeln. Er ist Experte für Wohnungspolitik am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Dank höherer Einkommensgrenzen werde das Wohngeld in Zukunft auch in die untere Mittelschicht hineinwirken, prognostiziert er. „Dies ermöglicht eine zielgenaue Unterstützung einkommensschwacher Haushalte in Zeiten hoher Inflation und steigender Energiekosten.“

Ökonomen schätzen das Wohngeld seit jeher als wertvolle Ergänzung des Sozialstaats, im Zusammenspiel mit der Grundsicherung. Wohngeld wirkt als „Netz vor dem Netz“ und richtet sich als kleiner Zuschuss an Haushalte, die ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen selbst verdienen. Damit gleicht es dem Kinderzuschlag, der übrigens parallel bezogen werden kann.