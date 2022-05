Gibt es auf dem Weltmarkt überhaupt ausreichende Mengen an verflüssigtem Erdgas?

Auf die Schnelle sicher nicht. Aber: Der Markt für LNG ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Im Jahrzehnt bis 2020 legte die weltweit exportierte Menge laut der „Statistical Review of World Energy 2021“ kräftig zu: von 302 auf 488 Milliarden Kubikmeter. In diesem Jahr soll das Angebot Prognosen zufolge um maximal 30 Milliarden Kubikmeter wachsen. Meist geht das Flüssiggas dabei an vertraglich gebundene Abnehmer – das macht es schwierig, kurzfristig größere Mengen einzukaufen. Trotzdem ist das Geschäft mit LNG flexibler als das mit Pipeline-Gas. Davon profitierte Europa zum Beispiel im letzten Winter: Weil dieser in Asien sehr mild war und die Gaspreise in Europa hoch waren, drehten Tanker auf hoher See um und nahmen Kurs auf Europa. Schon in den letzten Jahren haben die EU-Staaten die Importe über ihre bisher 26 Terminals wieder gesteigert.

Aber wer liefert denn nun schnell mehr Gas nach Europa? Die Vereinigten Staaten?

Genau darauf setzt die Europäische Union. In diesem Jahr wollen die USA ihre LNG-Lieferungen in die EU um 15 auf 37 Milliarden Kubikmeter steigern. Das haben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joe Biden im März vereinbart. Mehr schaffen die USA kurzfristig nicht, die Terminals an der Ostküste arbeiten bereits auf Hochtouren. Ende des Jahres sollen die Kapazitäten dort deutlich gesteigert werden. Darüber hinaus will Präsident Biden neue Bohrlizenzen vergeben. In den nächsten Jahren könnten die USA dann maximal 30 Prozent der EU-Importe aus Russland ersetzen. Allerdings: Dieses Gas wird mit der umstrittenen Methode des Fracking gewonnen, also mit Druck und Chemikalien aus tiefen Gesteinsschichten gepresst. „Trotzdem brauchen wir es, wenn wir von Russland unabhängiger werden wollen“, betont Energieexpertin Knodt von der TU Darmstadt.

Wirtschaftsminister Habeck war kürzlich in Katar. Was kann das Emirat zur Gasversorgung beitragen?

Katar wird wegen seines Umgangs mit den Menschenrechten kritisiert – und richtet doch im Winter die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Nun strebt der Minister eine Energiepartnerschaft mit dem Emirat an. Große Lieferungen sind allerdings zunächst nicht zu erwarten. 80 Prozent der Exporte von Flüssiggas gehen an Kunden mit langfristigen Verträgen, nur ein kleiner Teil lässt sich kurzfristig umleiten. Es gibt aber Hoffnung: Emir Tamim bin Hamad Al Thani will die Produktionskapazität seines Landes, ohnehin schon zweitgrößter LNG-Exporteur der Welt, bis 2027 um fast zwei Drittel steigern. Das wäre rechnerisch mehr als genug Gas für Deutschland, es wird aber sicher auch an andere Länder gehen.

Wo sollen die Tanker ihr Gas denn anlanden in Deutschland?! Es gibt doch noch gar keine Terminals.

Das ist in der Tat ein Problem. Seit Jahren sind LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Stade und Brunsbüttel in der Diskussion, doch richtig voran kamen die Projekte bisher nicht. Nun müssen diese Entladestationen in „Tesla-Geschwindigkeit“ her, so der Wirtschaftsminister. Damit das klappt, stellt die Bundesregierung bis zu 3 Milliarden Euro zum Anmieten von schwimmenden LNG-Terminals bereit. Eines will der Energiekonzern Uniper bereits zum Jahresende in Wilhelmshaven in Betrieb nehmen, bis dahin sollen auch 30 Kilometer Anschlussleitung zum Gasnetz verlegt werden. Insgesamt braucht Deutschland drei bis vier Terminals, um seine Versorgung zu sichern. Schon jetzt aber bezieht die Bundesrepublik über das Netz Gas von LNG-Terminals: aus Seebrügge (Belgien), Dünkirchen (Frankreich) und Rotterdam (Niederlande). Die von dort importierte Menge ist in der letzten Zeit gestiegen.