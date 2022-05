Wird Energie knapper und damit teurer, etwa durch ein Gas-Embargo, kommt nicht nur die Industrie in Bedrängnis. Höhere Energiekosten wirken sich auch auf den eigenen Geldbeutel aus. Immer mehr Firmen planen, ihre Preise in den kommenden drei Monaten zu erhöhen. Das hat eine aktuelle Befragung des Ifo-Instituts in München ergeben. 47 Prozent der Befragten wollen gestiegene Kosten an Kunden weitergeben.

Höhere Ausgaben für die Heizung

Von der Energiekrise unmittelbar betroffen sind Verbraucher, die Haus oder Wohnung mit Gas oder Öl heizen. So haben sich beispielsweise die Kosten für Heizöl im April im Vergleich zum Vorjahresmonat in etwa verdoppelt. Allerdings: Am Markt sind Risiken durch Russlands Krieg derzeit schon eingepreist. Zudem spielen mehr Faktoren mit, wie Chinas Null-Covid-Politik. Sie drückt die Nachfrage aus China nach unten.

Steigende Benzinpreise vor allem im Osten

Tanken und weinen: Am Zähler der Zapfsäule sah man schon in den vergangenen Wochen die Preissprünge bei Benzin und Diesel. Was kommt da noch auf die Autofahrer zu? Der ADAC sagt höhere Benzinpreise voraus, vor allem im Osten Deutschlands, wo die große Raffinerie in Schwedt bei einem Stopp russischer Öl-Lieferungen nicht so schnell auf andere Sorten umsteigen kann.