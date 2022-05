Sie klingen jetzt sehr persönlich.

Die Gewalt in der Ukraine trifft uns alle – und ja, auch mich persönlich – bis ins Mark. Der Einmarsch der russischen Truppen in dem Land hat nicht nur ganz Europa erschüttert, sondern ist eine Zäsur. Wir alle haben an einen dauerhaften Frieden in Europa geglaubt – da wurden wir jedoch bitter enttäuscht. Wir stehen nun vor einer humanitären Katastrophe und einer geopolitischen sowie geoökonomischen Zeitenwende. Politik, Gesellschaft und auch die Wirtschaft sehen sich hier mit einer völlig neuen Realität konfrontiert.

Trotzdem warnen Sie vor einem Erdgasboykott. Viele fordern dies aber, weil es Putin schwer treffen würde.

Das mag sein, aber es würde auch uns selbst massiv treffen! Russland ist vor allem als Lieferant von Energieträgern von Bedeutung für Bayerns Wirtschaft. 45 Prozent der Öl- und Gaseinfuhren kommen aus Russland. Faktisch jedoch kommen bis zu 90 Prozent des in Bayern verwendeten Gases aus Russland – unabhängig davon, in welchem Land es bestellt wurde. Hintergrund ist, dass der Freistaat vornehmlich an Gaspipelines aus dem Osten angeschlossen ist und nicht sehr viele andere Lieferanten bereitstehen. Dadurch sind wir besonders von russischem Gas abhängig – ein Aspekt, der sich spätestens jetzt als sehr riskant erweist.

Warum fürchten Sie ein Embargo?

Für die Wärmeerzeugung, also Heizen und industrielle Prozesse sowie die Nutzung von Erdgas als Rohstoff fehlt es an Alternativen, die einen sofortigen Stopp der russischen Gasimporte auffangen könnten. Ein Energie-Embargo würde unsere Wirtschaft unmittelbar treffen und unweigerlich zu einer Rezession bei uns führen.Wir dürfen nicht vergessen: Der Krieg mit all seinen Folgen trifft eine durch Corona geschwächte Wirtschaft, die sich seit mehr als zwei Jahren im Krisenmodus befindet. Der Aufholprozess zum Vorkrisenniveau hatte zwar begonnen, war aber durch die gestörten Lieferketten und den Materialmangel sowieso ausgebremst. Putins Krieg kommt noch obendrauf und wird nun zusätzlich zum Härtetest für Unternehmen und Arbeitsplätze in unserem Land.