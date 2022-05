6. Das sieht der Notfallplan für Gas vor

Deutschland bereitet sich auf den Ernstfall vor. Ende März hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die erste Stufe im „Notfallplan Gas“ ausgerufen. Das gab es noch nie. Der Notfallplan regelt die Gasversorgung in Deutschland in einer Krisensituation. Er hat drei Eskalationsstufen – die Frühwarnstufe, die Alarmstufe und als letzten Schritt die Notfallstufe, je nach Schweregrad der Störung, den zu erwartenden ökonomischen und technischen Auswirkungen sowie der Dringlichkeit der Störungsbeseitigung.

In der jetzt aktivierten Frühwarnstufe tritt ein Krisenteam aus Behörden und Energieversorgern zusammen. Gasversorger und Betreiber der Leitungen werden dazu verpflichtet, regelmäßig die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Der Staat greift in diesem Stadium noch nicht ein. Vielmehr ergreifen Gashändler und -lieferanten, Fernleitungs- und Verteilernetzbetreiber Maßnahmen, um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Dazu gehören etwa die Nutzung von Flexibilitäten auf der Beschaffungsseite, der Rückgriff auf Gasspeicher, die Optimierung von Lastflüssen oder die Anforderung externer Regelenergie. Für Verbraucher ändert sich damit erst mal nichts. Sollte es zu Engpässen kommen, sind private Haushalte und soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser besonders geschützt. Muss die Notfallstufe ausgerufen werden, übernimmt die Bundesnetzagentur die Funktion des Lastverteilers. Ihr obliegt in enger Abstimmung mit den Netzbetreibern dann die Gasverteilung, auch an Abnehmer aus der Industrie.

7. Das sind Alternativen zu Gas

Man muss zwischen kurz- und langfristigen Lösungen unterscheiden. Aus Klimaschutzgründen will Deutschland weg von fossilen Energieträgern wie Gas. Unabhängig von der aktuellen Situation sind erneuerbare Energien also erforderlich, um die Klimaziele zu erreichen. Grüner Wasserstoff könnte langfristig Erdgas dort ersetzen, wo eine Elektrifizierung nicht oder schwer möglich ist. Auch Biomethan kann künftig eine Rolle spielen. Schnelle Abhilfe und Ersatz für russisches Gas soll dagegen tiefgekühltes Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) schaffen. Es kommt per Schiff. Bislang ist Deutschland da auf seine Nachbarn angewiesen. In Wilhelmshaven starteten nun Arbeiten für ein eigenes schwimmendes Terminal. Ende 2022 sollen erste Tanker anlegen.

8. Gas sparen: Was wir alle jetzt tun können

Je weniger Gas im Frühjahr und Sommer verbraucht wird, desto besser wird die Lage im Winter. „Wer Putin schaden will, spart Energie“, diese Losung hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ausgegeben. Jeder ist also gehalten, so viel Energie wie möglich einzusparen. Das fängt zu Hause an. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht hier immerhin kurzfristige Einsparmöglichkeiten von 15 Prozent.