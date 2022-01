Berlin. Nach dem Klimagipfel im britischen Glasgow November letzten Jahres fand Johan Rockström drastische Worte: „Vor Glasgow war die Welt auf einem Desaster-Pfad, nach Glasgow sind wir noch immer auf einem gefährlichen Pfad“, warnte der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Zwar haben sich die Länder klar dazu bekannt, den Anstieg der Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um das zu schaffen, müssten die Staaten bis Ende des Jahres bei ihren Programmen noch nachschärfen, so der Forscher.

Positive Signale sieht Rockström aus der Wirtschaft. Diese sei in vielen Teilen bereits dabei, sich klimafreundlich umzustellen. Noch nie hätten so viele Unternehmenschefs so viel Zeit auf einer Klimakonferenz verbracht wie zuletzt in Glasgow.

Manche Konzerne treiben mit ihren Klimaschutzplänen die Politik vor sich her

In der Tat: Zahlreiche Firmen erfinden sich neu. Und wollen mit neuen Ideen und Produktionsverfahren die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen drastisch senken. Manche Konzerne treiben mit ihren ambitionierten Plänen sogar die Politik vor sich her. Weil ihnen das Transformationstempo – raus aus Kohle und Gas, rein in Wind- und Sonnenkraft – zu gemächlich erscheint. Diese Unternehmen brauchen dringend mehr Ökostrom. Um Chemie-Erzeugnisse, Stahl, Autos, Maschinen und Zement CO2-frei herzustellen.

Die Unternehmensberatung Roland Berger sieht Deutschland für die nachhaltige Zukunft gut gerüstet. „Produkte, Verfahren und Dienstleistungen der Umwelttechnik und Ressourceneffizienz made in Germany genießen weltweit großes Ansehen“, heißt es in ihrem jüngsten „GreenTech-Atlas“. So hätten deutsche Firmen bei grünen Technologien weltweit einen Anteil von 14 Prozent.

aktiv stellt drei Industriezweige vor, die besonders viel Energie verbrauchen und sich mit großem Aufwand auf die grüne Zukunft vorbereiten.

1. Beispiel: Stahl-Industrie

Thyssenkrupp will künftig klimaneutralen Wasserstoff für die Stahlproduktion nutzen. Schritt für Schritt ersetzt der Konzern seine konventionellen Hochöfen durch Anlagen, die ganz ohne Kohle auskommen. Dafür braucht das Unternehmen dann riesige Mengen an Wasserstoff, erzeugt von schätzungsweise mehr als 3.000 Windrädern. Bis 2030 investiert Thyssenkrupp 2 Milliarden Euro in die Transformation.

Thyssenkrupp-Tochter erhält Großauftrag aus Saudi-Arabien

Die Tochter Uhde Chlorine Engineers stellt die Technik für die Wasserstoff-Erzeugung her. Jüngster Coup: Das Dortmunder Unternehmen hat sich kürzlich einen Großauftrag für den Bau einer Elektrolyse-Anlage in Saudi-Arabien gesichert. Mit einer Leistung von über zwei Gigawatt handelt es sich um eines der größten Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff weltweit. Es soll der Produktion von klimaneutralem Ammoniak dienen. 2026 ist die Inbetriebnahme geplant.

13 Prozent – um so viel nahm der CO2- Ausstoß pro Tonne Stahl seit 1990 ab

Konkurrent Salzgitter hat auf dem Produktionsgelände Windkraftanlagen installieren lassen, um aus der Öko-Energie grünen Wasserstoff herstellen zu können. Dem Klimaschutz würde all das sehr viel bringen. Immerhin verursacht die Stahlbranche 7 Prozent des CO2-Ausstoßs hierzulande.

Die BASF hat unlängst eine Pilotanlage für sauberen Wasserstoff in Betrieb genommen. Und will ihn künftig in großen Mengen einsetzen. Dafür hat das Unternehmen den Energiekonzern RWE mit ins Boot geholt. Das Ziel der Ludwigshafener: Eigenen Ökostrom aus Windanlagen in der Nordsee beziehen. Der geplante Mega-Offshore-Windpark soll mit zwei Gigawatt Leistung von 2030 an die BASF mit Strom beliefern. Dadurch könnten im Werk Ludwigshafen bis zu 2,8 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden. Und mit einem Fünftel des Stroms will RWE grünen Wasserstoff erzeugen. Die Gesamtkosten des Projekts: 4 Milliarden Euro.