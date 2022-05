Ein paar Kilometer weiter, im 80-Seelen-Dorf Kleintettau, sieht man das ebenso. Hier sitzt Heinz-Glas, Weltmarktführer bei Parfümflakons. Egal ob Boss, Calvin Klein oder Gucci – jeder vierte Flakon, der in den Badezimmern dieser Welt steht, kommt von Heinz-Glas. Aber wie lange noch?

„Die Glasproduktion ist in Deutschland derzeit einfach nicht rentabel“, sagt Murat Agac, Prokurist in der Heinz-Chefetage. „Geht das hier so weiter, wird die Produktion aus Deutschland abwandern.“ In Länder, wo Gas- oder Strompreise staatlich gedeckelt sind und auch Umweltauflagen keine große Rolle spielen. Das wäre eine Katastrophe für die deutschen Standorte, aber auch für den Klimaschutz. Seit 400 Jahren machen sie bei Heinz in Kleintettau jetzt schon Glas. Damit das so bleibt, tritt das Unternehmen die Flucht nach vor an. Binnen eineinhalb Jahren will man die komplette Produktion elektrifizieren. Ein Wagnis, denn noch sei die Technik nicht ausgereift, so Agac.

Gasverbrauch so hoch wie von 85.000 Einfamilienhäusern

Zusammen verbrauchen die vier Glasfirmen am Rennsteig pro Jahr so viel Gas wie 85.000 Einfamilienhäuser und so viel Strom wie eine Stadt mit 400.000 Einwohnern. „Wenn wir nicht auf ein vernünftiges Niveau kommen, werden wir nicht weiter existieren können“, sagt Frank Hammerschmidt, Geschäftsführer der Firma Röser mit Blick auf die Energiekosten.

Nikolaus Wiegand, Firmeninhaber von Wiegand-Glas, geht noch einen Schritt weiter. „Ein Gas-Embargo sollten wir nicht selbstinitiiert testen wollen“, sagt er leise. „Das könnte ganz schlimm schiefgehen.“