Düsseldorf. Gas ist sehr teuer geworden – darunter leiden auch private Verbraucher. Binnen eines Jahres hat sich der Preis mehr als verdoppelt: Im Mai 2021 kostete die Kilowattstunde im Schnitt knapp unter 6 Cent, so das Vergleichsportal Verivox, zuletzt waren es schon fast 13 Cent. Da lohnt es sich also noch mehr, Gas zu sparen.

Möglich ist das immerhin in jeder zweiten deutschen Wohnung: So viele hängen in Sachen Heizung und Warmwasser laut Branchenverband BDEW direkt am Gasnetz. Und fast jeder zehnte deutsche Haushalt nutzt Gas auch zum Kochen.

Gas sparen – das geht auch mit recht einfachen Maßnahmen, ohne dabei schon an häuslichem Komfort einzubüßen. aktiv hat darüber mit Reinhard Loch gesprochen, einem Energieexperten der Verbraucherzentrale NRW, und fasst seine Tipps zusammen.

Gas sparen beim Duschen und Händewaschen

Wer seinen Warmwasserbedarf senkt, spart nicht nur Energiekosten, sondern zahlt auch etwas weniger Wassergeld. Es hilft schon mal, einen sparsameren Duschkopf zu installieren! Solche Teile kosten rund 20 Euro. Sie reduzieren den Wasserdurchlauf auf 6 bis 7 Liter pro Minute. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Duschkopf kommt auf etwa 10 bis 12 Liter, eine Regenschauerdusche sogar auf bis zu 18 Liter pro Minute.

Beim Duschen gilt außerdem: Während des Einseifens das Wasser abstellen! Und natürlich spart man jedes Mal Energie, wenn man nur kurz duscht, statt ein Bad zu nehmen.

Außerdem geht es öfter, als so mancher denkt, auch ganz ohne warmes Wasser! Dieser Gas-Spar-Tipp gilt etwa fürs Zähneputzen. Aber auch fürs Waschen der Hände oder des Gesichts genügt aus Sicht des Experten kaltes Wasser.

Wer im Eigenheim wohnt, kann außerdem nachts die sogenannte Zirkulationsleitung unterbrechen, was bei neueren Häusern laut Loch einfach möglich sein sollte. Diese Leitung sorgt dafür, dass unentwegt Wasser durch die Rohre strömt, damit man jederzeit in jedem Bad schnell warmes Wasser zur Verfügung hat – was nachts aber meistens verzichtbar ist.

Gas sparen beim Kochen, Braten und Backen

Hat man einen Gasherd, lässt der sich oft mit etwas weniger Gas nutzen. So sollte man generell leichte Töpfe verwenden, aus Aluminium oder Emaille – weil diese Materialien die Wärme schnell zum Gargut durchleiten. Ungünstig ist dagegen zum Beispiel Gusseisen, weil es viel Zeit benötigt, um erst einmal selbst warm zu werden.