Wie können die Unternehmen damit umgehen?

Ein Unternehmen kann die Standortfaktoren nicht ändern. Es kann sich nur anpassen und versuchen, einzelne Nachteile mit eigenen Investitionen – etwa in Energieeffizienz oder die Ausbildung von Fachkräften – auszugleichen. Ansonsten bleibt der Industrie nur eins: auf die Politik einzuwirken, damit die Öffentliche Hand mehr in notleidende Bereiche wie die Infrastruktur investiert. Leider stehen bei Wahlen aber immer andere Dinge im Vordergrund, meistens Sozialleistungen. Den Wählern sollte aber auch bewusst sein, dass ihre Arbeitsplätze nur dann langfristig sicher sind, wenn in puncto Infrastruktur Fortschritte gemacht werden.

Und welche Lösungen bieten sich den Unternehmen in puncto Steuern?

Was die hohen Steuern anbelangt, gibt es nur einen Ausweg: im Rahmen des Erlaubten mithilfe der Finanzierungsstruktur oder durch andere Tricks Steuern zu vermeiden oder ins Ausland zu verlagern. Solche Steuervermeidung an der Grenze des Erlaubten ist nicht gut für die Akzeptanz der Marktwirtschaft und sollte daher keine Lösung sein. Dann kommt aber nur noch in Betracht, Unternehmen oder auch einzelne Unternehmensbereiche, wie die Produktion oder einzelne Produktionsschritte, ins Ausland zu verlagern. Das will die Politik zwar auch nicht, aber gleichzeitig löst sie genau diese Anreize aus.

Was bedeutet das für die Arbeitsplätze hierzulande?

Tatsächlich sind die Arbeitsplätze der Zukunft in der Nach-Corona-Ära durch diese Politik gefährdet. Denn die Karten werden ganz neu gemischt durch die Transformation und vor allem durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie. Wie das ausgeht, wissen wir im Moment noch nicht. Aber eine standortfeindliche Politik hilft da sicher nicht. Und höhere Unternehmensteuern wären jetzt fatal.

Was läuft in anderen Ländern besser und was könnten sich unsere Politiker dort abschauen?

Kleine, wendige Staaten wie etwa die Schweiz oder die skandinavischen Länder reagieren schneller mit Reformen. Dagegen ist Deutschland ein schwerfälliger Tanker. Alles dauert unglaublich lange. Die Politik sollte unideologischer auf unsere Stärken und Schwächen schauen – und rascher handeln.

Die Corona-Krise dauert nun schon gut ein Jahr … was haben wir daraus gelernt?

Von unserer Stärke – die soliden öffentlichen und privaten Finanzen – haben wir 2020 enorm profitiert: Der Staat konnte aus dem Vollen schöpfen, die hohen Eigenkapitalquoten der Unternehmen haben diese bisher vergleichsweise glimpflich durch die Krise gebracht. Die Industrie hat ein hervorragendes Krisenmanagement betrieben: In Deutschland liefen die Bänder so gut es ging weiter, während sie in anderen Ländern komplett stillstanden. Gleichzeitig hat Corona aber auch die großen Baustellen deutlich offenbart, wie zum Beispiel die Mängel in der digitalen Infrastruktur. Daran muss dringend gearbeitet werden, damit Deutschland künftig nicht weiter abfällt.

