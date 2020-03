Entgeltfortzahlung bei Verdienstausfall im Fall von Quarantäne

Kranke Beschäftigte erhalten wie üblich eine Lohnfortzahlung. Ordnen die Behörden Quarantäne an, weil Verdacht auf eine Infektion besteht, und kommt es deshalb zu Verdienstausfällen, erhalten Mitarbeiter sechs Wochen ihr Gehalt weiter (danach eine Leistung in Höhe des Krankengelds). Für Lohnfortzahlung kann der Arbeitgeber eine Erstattung beantragen.

War ein Mitarbeiter im Urlaub in einem Risikogebiet und hat nach seiner Rückkehr Krankheitssymptome, muss er dies dem Arbeitgeber melden– es geht um die Sicherheit der Kollegen.

Eltern müssen zwar selbst für Ersatz bei der Kinderbetreuung sorgen. Werden Kita und Schule unerwartet geschlossen und müssen Mitarbeiter zu Hause ein Kind betreuen, ohne dass es krank ist, bekommen sie eine Entgeltfortzahlung. So lange, wie man üblicherweise bräuchte, um Ersatzbetreuung zu organisieren (ein bis zwei Tage sofern vertraglich nicht anders geregelt). Bleibt die Kita länger zu, wird kein Lohn gezahlt, da der Mitarbeiter in dieser Zeit keine Arbeitsleistung erbringen kann. In der Praxis kommen Firmen ihren Mitarbeitern oft entgegen. Diese können kurzfristig Urlaub nehmen, Überstunden abbauen oder von zuhause arbeiten

Persönliche Kontakte vor Ort sind auch in Zeiten von Corona wichtig. Doch viele Betriebe schwenken auf Video- oder Telefonkonferenzen um, stoppen oder schränken Dienstreisen ein. Zu diesen Zeiten sind Besonnenheit, Achtsamkeit und ein gutes Miteinander angesagt, und das wird in den Betrieben auch kontinuierlich so gelebt.