Das aktuelle Ergebnis: In Sachen Wettbewerbsfähigkeit schneiden jetzt die USA am besten ab – auch wegen Ex-Präsident Donald Trumps großzügiger Steuersenkung. Der bisherige Spitzenreiter Großbritannien hat zwar deutlich an Punkten verloren, vor allem wegen des verkorksten Brexits, schafft es aber noch auf Platz zwei, knapp vor den Niederlanden.

So schlecht war die deutsche Platzierung im Länderindex Familienunternehmen noch nie

Und Deutschland? Kommt irgendwo unter „ferner liefen“, nämlich auf Platz 17 von 21 untersuchten Industriestaaten! So schlecht war die Platzierung in dem seit 2006 erhobenen Index noch nie. (Auf familienunternehmen.de lassen sich die Ergebnisse des Länderindex interaktiv abrufen.)