Erlaubnis vom Vermieter nötig, wenn die Arbeit nach außen sichtbar wird

Ausschlaggebend sei bei der Frage, wann eine Erlaubnis notwendig ist und wann nicht, ob die Arbeit an sich nach außen hin beispielsweise durch ein Schild sichtbar werde beziehungsweise ob Kunden oder Mitarbeiter ein und aus gingen. Sobald die Wohnungsadresse als Betriebsstätte angegeben und Geschäftspost dorthin geschickt wird, ist eine Erlaubnis nötig, sagt der BGH (VIII ZR 149/13).

Darum gilt: Wer also viel Publikumsverkehr hat oder gar ein Schild an der Tür anbringen will, sollte den Vermieter um Erlaubnis fragen. „Schriftlich“, betont Hartmann. Denn so habe man den Nachweis, dass man sich gekümmert hat. „Die Erlaubnis sollte man möglichst auch in schriftlicher Form bekommen und dann zum Mietvertrag heften.“

Und falls es bei einem Telefongespräch bleibt, ist zumindest eine Telefonnotiz mit Datum und Uhrzeit sinnvoll. „Wenn Besuche eher selten sind und durch die Arbeit kein Lärm entsteht, hat der Vermieter nicht wirklich einen Grund, die Arbeit zu verbieten“, so Hartmann.

Bei einer Klage sollte sich der Mieter ganz sicher sein

Tut er das doch, kann der Mieter vor Gericht ziehen und versuchen, die Erlaubnis einzuklagen. „Das gilt auch für den Fall, dass man ganz sicher ist, dass man im Recht ist“, sagt Mietexpertin Hartmann. Denn sonst schickt der Vermieter, der anderer Meinung ist, eine Abmahnung und kann danach sogar fristlos kündigen. „Wer erst dann vor Gericht zieht, muss darauf hoffen, einen Richter zu haben, der die Situation mieterfreundlich einschätzt. Darum ist es sicherer, die Dinge vorher zu regeln“, so Hartmann.

Bei Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter wird immer der Einzelfall betrachtet

Letztlich wird vor Gericht nämlich immer der Einzelfall betrachtet: So hatte das Amtsgericht Bonn entschieden, dass der Lärm, der durch eine Tagesmutter entstehe, die drei Kinder beaufsichtige, nicht größer sei als der einer Familie. Darum dürfe man ihr die Arbeit in der Mietwohnung nicht einfach verbieten (Az.: 27 C 111/17).

Anders der BGH in einem Fall, bei dem es um fünf Tageskinder ging: Hier liege eine teilgewerbliche Nutzung der Mietwohnung vor (BGH V ZR 204/11). „Dabei spielt auch eine Rolle, dass die Autos der Eltern vor dem Haus parken und mehr Menschen als üblich durch den Flur gehen“, sagt Hartmann. Das schließlich nutzt den Gang beziehungsweise die Treppen und das Treppenhaus nämlich schneller ab, als es sonst der Fall wäre. „Natürlich kommt der Lärm aus der Wohnung dazu“, so Hartmann.

Auch Musikunterricht dürfe üblicherweise nicht in der Mietwohnung gegeben werden, dazu hat der BGH ebenfalls bereits ein Urteil gefällt (BGH VIII ZR 213/12). Ebenso wenig ist in der Regel ein Kosmetikstudio in der Mietwohnung erlaubt. Gleiches gelte für ein Ingenieurs- oder Maklerbüro, bei dem oft die Kunden ein und aus gehen.