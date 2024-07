Bis zu 7.600 Sonnenhungrige schippert sie seit Januar 2024 durch die Karibik: die „Icon of the Seas“, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Verwöhnt werden die Gäste von 2.350 Crewmitgliedern. Und alle müssen verpflegt werden – vom Cappuccino am Frühstücksbüfett bis zum Ramazzotti nach dem Dinner. Allein in den drei Hauptrestaurants an Bord sind die 2.500 Plätze zwei- bis dreimal pro Abend belegt. Unvorstellbar, welche Berge an Geschirr da anfallen – und immer wieder möglichst schnell und gleichzeitig makellos sauber auf den Tisch kommen müssen. Dafür sorgen über 150 Spülmaschinen von Hobart aus Offenburg. „Weltweit haben wir rund 90 Prozent aller Kreuzfahrtschiffe mit Spültechnik ausgestattet“, erklärt Florian Kimmig, Sales Manager Global Marine.

Wassersparend auf dem Wasser