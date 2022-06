Im Schwarzwald hat IMS Gear rund 1.700 Beschäftigte, mehr als die Hälfte der 3.100 Mitarbeiter weltweit arbeiten in Donaueschingen, Eisenbach, Trossingen und Villingen-Schwenningen. Einer von ihnen ist Thomas Falkner – der Mechatroniker stellt gerade eine Maschine ein, die kleine Getriebe für die elektrische Sitzverstellung im Auto montiert. „Die Maschine geht bald in unser Werk in Virginia Beach in den USA“, erklärt er.

Kosten sparen, Synergieeffekte nutzen

Falkners Arbeitsplatz ist das Technikzentrum, wo sich gerade viel verändert. „Wir sind mitten im Umbau“ – Schilling zeigt auf eine noch leere Fläche. Um flexibler zu werden, hat das Unternehmen nämlich wichtige Bereiche, die früher über verschiedene Standorte verstreut waren, hier zusammengeführt: Forschung und Entwicklung, Industrial Engineering, Testlabor und Ausbildungszentrum. Das schafft Synergieeffekte, spart Kosten – und beflügelt die Innovationsstärke.

Innovation und Diversifizierung sind für IMS Gear wichtige Waffen im Kampf gegen globale Krisen. Rund 50 Millionen Euro hat der Getriebespezialist und Komponentenlieferant im vergangenen Jahr – allen Unsicherheiten zum Trotz – in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investiert.

90 Prozent der Produkte gehen an die Autobranche, hier sieht das Unternehmen auch künftig Wachstumspotenzial. IMS Gear arbeitet stets an neuen Produkten etwa fürs Elektroauto und das autonome Fahren. Und man will zunehmend auch andere Geschäftsfelder erschließen. Die sogenannten Planetengetriebe von IMS Gear stecken zum Beispiel schon in Rasenmäher-Robotern, Sorbet-Rührmaschinen und in Förderbändern des Versandriesen Amazon.

„Man lernt, mit Überraschungen möglichst flexibel umzugehen“

„Man lernt, mit Überraschungen und konjunkturellen Schwankungen möglichst flexibel umzugehen“, so beschreibt Schilling das Rezept gegen die Krise. Und: Im ganzen Unternehmen würden die verschiedensten Möglichkeiten ausgeschöpft, Kosten zu sparen. Denn man könne weder die Preise der Rohstoffe drücken noch die höheren Kosten an die Kunden weitergeben. So wird zum Beispiel beim Einsatz von Druckluft Energie gespart, und Anlagen werden komplett vom Strom genommen, wenn sie gerade nicht arbeiten.

Wagt man in solchen schwierigen Zeiten überhaupt eine Prognose? Das Führungstrio des Traditionsunternehmens ist nach eigenen Worten „vorsichtig optimistisch“. Nach einem dramatischen Umsatzeinbruch im Jahr 2020, der leider auch einen Stellenabbau notwendig machte, stehen die Zeichen trotz allem wieder auf Wachstum.