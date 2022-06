Man darf ja mal träumen: Wenn morgen Frieden in der Ukraine ist und China einen Freedom Day feiert – wäre dann alles wieder normal?

Ein Corona-Freedom-Day in China liegt in weiter Ferne. Und selbst wenn der morgen käme, würde es noch einige Monate dauern, bis sich die Lieferketten wieder entspannen. Erinnern wir uns daran, wie nur ein einziges Schiff den Suezkanal blockierte: Damals brauchte der Verkehr vier Wochen, um sich zu normalisieren. Der aktuelle massive Einbruch der Lieferketten wirkt auf jeden Fall noch mehrere Monate nach. Genauso wie beim Krieg in der Ukraine wissen wir nicht, wie die Dominosteine in dieser komplexen Kettenreaktion fallen und was sich wann wie auswirkt.

Was können die Betriebe also tun?

Ihnen bleibt nur, zu diversifizieren. Das heißt: bei Lieferanten und Absatzmärkten auf eine größere Bandbreite zu setzen, soweit dies möglich ist. Viele, vor allem mittelständische Unternehmen, machen das ohnehin schon sehr klug. Was die Lage trotzdem so kritisch macht: Die Unternehmen können kaum planen. Sie wissen nicht: Woher bekomme ich Material – und zu welchen Preisen? Wie teuer wird Energie künftig? Kann ich diese überhöhten Preise weitergeben? Kann ich meine fertigen Produkte überhaupt verschiffen? Diese vielen Unsicherheiten sind Gift!