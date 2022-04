Mit rund 50 Mitarbeitern produziert die Rudolf Alber GmbH & Co. KG Bandmesser und -sägen für Kunden in aller Welt – fast unangefochten mit nur einem ernst zu nehmenden Konkurrenten, der in der gleichen Qualitätsliga spielt. Mit den Messern werden Leder und Schaumstoffe geschnitten, zum Beispiel für die Innenausstattung von Autos, die Sägen gehen an die Holz-Industrie. Über Erfolge und Herausforderungen sprach aktiv mit Florian Alber.

Wie schafft man es eigentlich zum Weltmarktführer?

Dafür muss man mutig sein und an seine Idee glauben, darf nicht so schnell aufgeben, egal wie sich die Trends so entwickeln. Meine Vorgänger haben den technischen Fortschritt immer genutzt, um das Unternehmen voranzubringen. Sie sind auch frühzeitig mit unseren Produkten auf den Weltmarkt gegangen, sind den Märkten quasi hinterhergereist. Und ein bisschen Glück braucht man natürlich auch. Wir haben das Glück, uns in einem Nischenmarkt zu bewegen.

Rudolf Alber ist seit vier Generationen familiengeführt – mit Erfolg. Wie geht das? Was machen Familienbetriebe anders als andere?

Familienunternehmer haben grundsätzlich eine andere Prägung: Sie wollen den Betrieb an die nächste Generation weitergeben. Deshalb setzen sie mehr auf Verlässlichkeit und auf Konstanz als auf kurzfristige Erträge. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus noch fünf Euro mehr verdienen. Die Motivation ist eher, das zu bewahren, was die Vorgänger aufgebaut haben.

„Familienunternehmer setzen mehr auf Verlässlichkeit und Konstanz als auf kurzfristige Erträge"

Wenn man einen Familienbetrieb übernimmt, tritt man in große Fußstapfen. Steht man da nicht unter hohem Druck?

Von der Familie her spüre ich diesen Druck gar nicht so, aber natürlich fühlt man sich verantwortlich und möchte nicht derjenige sein, der eine so lange Tradition nicht mehr weiterführt. Als Ausgleich mache ich Sport und lasse mich von meiner Familie und meinen zwei Kindern ablenken. Und meine Arbeit macht mir Spaß, in der Firma kann ich mich entfalten. Schon als Kind habe ich den Maschinenduft eingesogen. Deshalb verkaufe ich sie auch nicht, obwohl ich aufgrund des vielen Geldes im Markt laufend Angebote von Investmentgesellschaften bekomme.

Baden-Württemberg ist eine Hidden-Champion-Hochburg. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Mein Großvater, der das Unternehmen sehr geprägt hat, hatte einen besonderen Tüftlergeist. Dieser Geist ist wohl speziell in Baden-Württemberg tief verankert. Ich bin viel in ganz Deutschland unterwegs, und gerade hier im Süden begegnen mir besonders oft solche Charaktere, die versuchen, für alles eine technische Lösung zu finden. Eine Rolle spielt sicher auch die Sparsamkeit, die manchen Betrieben vor allem in der Anfangszeit geholfen hat, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Kapitalreserven im Unternehmen zu halten. Damit konnten sie auf Krisen reagieren.