Aber: Den tatsächlichen Strompreis im Handel bestimmt immer das teuerste Kraftwerk, das produzieren muss, damit der gesamte Bedarf der Verbraucher zu einer bestimmten Stunde gedeckt wird. Das war im vergangenen Jahr oft ein teures Gaskraftwerk. Daher ist der günstige Grünstrom bisher nur selten preisbestimmend.

Warum warnt der Bundesrechnungshof vor weiteren Preissteigerungen?

Die Rechnungsprüfer befürchten, dass die Systemkosten der grünen Energie aus dem Ruder laufen und teurer Strom Haushalte und Wirtschaft belastet. „Die Systemkosten sind nötig, um die Ökoenergie ins Stromsystem zu integrieren“, erklärt IW-Experte Schaefer. „Das sind etwa die Investitionen in die Digitalisierung der Netze, in Speicher und in die Infrastruktur, die wir tätigen müssen, um die vielen dezentralen Anlagen gut ins Netz einzubinden.“ Dazu müssen neue Hochspannungstrassen her, die grünen Strom von den Küsten und aus Norddeutschland zu den Industriestandorten im Süden des Landes transportieren. Bis 2045 muss dieses Leitungsnetz von 37.000 auf 71.000 Kilometer erweitert werden, berichten Experten der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Das koste gewaltige 310 Milliarden Euro. Der Bundesrechnungshof beziffert die Investitionen sogar auf 460 Milliarden Euro.