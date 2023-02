Köln. Wenn die Jahresabrechnung des Stromanbieters ins Haus flattert, erleben viele eine böse Überraschung: Plötzlich wird klar, was all die Schlagzeilen über hohe Strompreise für einen persönlich in Euro und Cent bedeuten. Wie kann man da künftig sparen? Und wäre es nicht praktisch zu wissen, wie teuer der Strom jeweils ist, den man gerade nutzt – etwa fürs Wäschewaschen?

Moderne dynamische Tarife versprechen genau das: Stundengenau lässt sich per App sehen, wie viel der Strom gerade kostet. Lohnt sich das?

Technisch muss man auf eigene Kosten nachrüsten

„Grundsätzlich ist die Idee, den Stromverbrauch in günstige Zeiten verlagern zu können, nicht schlecht“, sagt Christina Wallraf, Energiemarkt-Expertin bei der Verbraucherzentrale NRW. Es gibt bei einem dynamischen Tarif keinen Fixbetrag für jede verbrauchte Kilowattstunde mehr, stattdessen gibt der Anbieter die vielen Strompreisschwankungen an der Börse an den Endverbraucher weiter. Wenn die Stromanbieter Energie für nachts um 2 Uhr sehr günstig einkaufen, ist dann auch das nächtliche Laden des E-Autos sehr günstig. So die Theorie.

„Vor allem Haushalte mit Wärmepumpe oder E-Auto profitieren.” Christina Wallraf, Verbraucherzentrale NRW

Bevor man nun aber voreilig seinen alten Stromvertrag kündigt und zu einem flexiblen Tarif wechselt: Ohne technische Nachrüstung geht es nicht. „Man muss seinen bisherigen Stromzähler aufrüsten“, erklärt Wallraf, „entweder durch ein intelligentes Messsystem oder einen Leseaufsatz, wenn man schon eine moderne Messeinrichtung hat.“ Dann können die Verbrauchsdaten auch aus der Ferne abgerufen werden. Den Einbau dieser als Smartmeter bekannten Messeinheit muss man selbst bezahlen – und der Netzbetreiber darf zusätzlich eine Nutzungsgebühr verlangen. Diese legt der Anbieter selbst fest. Bald soll das aber gedeckelt werden. Übrigens: Die alten schwarzen Ferraris-Zähler schlagen durchschnittlich mit einem jährlichen Entgelt von 8 bis 17 Euro zu Buche.

Technisch ist man dann startklar. Fehlt nur noch der passende Stromtarif, und da gibt es einige Alternativen. Neben flexiblen Tarifen von Lieferanten wie EnBW, EON oder einigen Stadtwerken gibt es auch Start-ups, die dynamische Ökostrom-Tarife anbieten. Die bekanntesten: Tibber und Awattar. Beide werben damit, dass sie die Börsenstrompreise direkt an ihre Kunden weitergeben (natürlich plus Steuern und Abgaben). Tibber nimmt noch eine Grundgebühr von 3,99 Euro im Monat, Awattar nimmt 3 Prozent zusätzlich. Abgerechnet wird bei diesen Tarifen einmal im Monat. Praktisch: Die Kündigungsfrist beträgt bei beiden vier Wochen.