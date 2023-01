Düsseldorf. Für viele Verbraucher sind die Abschläge für Strom und Gas in ungeahnte Höhen gestiegen. Jetzt wird Energie an den Strom- und Gasbörsen wieder günstiger, was auch Neuverträge verbilligt. Wie passt das zusammen? Und lohnt sich trotz Preisbremse ein Tarifwechsel? Energie-Referentin Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat Antworten.

Frau Wallraf, nach dem Preisschock im Herbst hat sich der Energiemarkt wieder beruhigt. Manche Neuverträge kosten schon wieder so wenig wie vor dem Krieg in der Ukraine. Sollten Verbraucher jetzt wechseln?

Wenn ich aktuell einen teuren Tarif habe, kann sich ein Wechsel durchaus lohnen. Die Tarife einiger Anbieter liegen ja bereits unter den von der Bundesregierung festgelegten Preisdeckeln für Gas und Strom. Wer bei seinem Versorger in der Grundversorgung steckt, kann das nutzen und seinen Alt-Vertrag binnen zwei Wochen kündigen. Bei Sonderverträgen sind die Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten allerdings länger.

Dabei kann die Ersparnis doch nur minimal sein: Die Preisbremsen bieten doch ohnehin für 80 Prozent des durchschnittlichen Verbrauchs einen Fixbetrag.

Das stimmt. Die Preisbremsen deckeln den Preis auf 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Gas und 40 Cent pro kWh Strom. Was über diese Obergrenze hinausgeht, zahlt der Staat: Nimmt mein Stromlieferant also beispielsweise 55 Cent, übernimmt der Staat die Differenz von 15 Cent. Das gilt aber nur für 80 Prozent meines früheren Verbrauchs. Bei den restlichen 20 Prozent zahle ich selbst den im Zweifel höheren Marktpreis. Das heißt: Liegt mein neuer Tarif über der Preisbremse, ist aber günstiger als der alte, spare ich bei einem Fünftel meines Verbrauchs. Liegt er sogar unterhalb der Preisbremse, spare ich immer. Im Übrigens kann ein Wechsel auch aus einem anderen Grund sinnvoll sein.

Was meinen Sie?

Als Steuerzahler tragen wir die Kosten für die Preisbremsen ja indirekt mit. Und nur weil der Staat für alles bis 80 Prozent aufkommt, muss man dem Anbieter ja nicht das Geschäft vergolden. Damit würde man auch den Wettbewerb schwächen: Wenn alle bequem bei ihren teuren Verträgen bleiben, hätten die Anbieter keinen Anreiz, mit ihren Preisen runterzugehen.

Warum geben die Anbieter die Preise denn nicht von sich aus an Bestandskunden weiter?

Sie geben die niedrigen Beschaffungskosten weiter, aber eben später. Weil sie Energie längerfristig einkaufen, um nicht große Mengen kurzfristig zu möglicherweise hohen Preisen besorgen zu müssen. Sie haben eine weniger riskante Einkaufsstrategie. Deshalb werden die hohen Kosten aus dem Vorjahr teilweise auch noch jetzt an Kunden weitergegeben. Die Tarife, die man aktuell in den Vergleichsportalen sieht, orientieren sich dagegen an den aktuellen Kursen der Strom- beziehungsweise Gasbörse. Günstig können vor allem die sogenannten Discounter sein, die kurzfristig Energie einkaufen und Preise sofort an Kunden weitergeben können.

Wieso sind die Preise eigentlich jetzt wieder relativ niedrig?

Das liegt daran, dass die anfängliche Panik verflogen ist. In den Preisspitzen aus dem Herbst war die Angst vor Engpässen eingepreist. Die haben wir – auch dank eines milden Winters – zum Glück nicht gesehen. Jetzt haben die Tarife wieder das Niveau vom Januar 2022.

Was wäre denn aktuell ein fairer Gas- und Strompreis?

Fair ist das, was aktuell in den Vergleichsportalen angeboten wird. Die günstigsten Tarife fangen beim Strom aktuell bei 39 Cent an. Man sollte aber auch immer den Grundpreis im Auge behalten. Wir wissen aus Verbraucherzuschriften, dass der eine oder andere Anbieter zwar den Tarif gesenkt hat, aber dafür die Grundpreise erhöht. Dazu muss man wissen: Liegt der Tarif in Höhe der Preisbremse oder höher, darf der Anbieter den Grundpreis nicht erhöhen. Aber schon wenn er 1 Cent darunter bleibt, gilt diese Regel nicht. Deshalb sollte man auch die Grundpreise vergleichen.