Köln. Strom ist teuer wie nie. Im Schnitt über 40 Cent kostet laut dem Vergleichsportal Verivox eine Kilowattstunde Strom. Wer im Jahr 4.000 Kilowattstunden verbraucht, zahlt dafür über 1.600 Euro.

Was macht den Strom auf einmal so teuer? Ursache ist – der Gasmangel. Weil Gas derzeit so viel kostet, wird auch Strom, den Gaskraftwerke erzeugen, sehr teuer. Und das zieht die Preise im ganzen Stromhandel hoch, erklärt Malte Küper, Energieexperte am Institut der deutschen Wirtschaft.

Für das einheitliche Produkt Strom gibt es nur einen Preis

Woran aber liegt das? Energieversorger kaufen noch fehlenden Strom, den sie aufgrund der genauen Bedarfsprognosen am nächsten Tag benötigen werden, an der Börse. „Für jede Stunde des Folgetages sammeln Rechner deshalb so lange Verkaufsangebote, bis sich Angebot und Nachfrage decken“, erklärt Küper. Los geht’s mit dem billigen Windstrom, dann kommt mittelpreisiger Kohlestrom, erst am Schluss der teure Gasstrom.