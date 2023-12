Jules Verne hat es vorausgesehen: „Wasser ist die Kohle der Zukunft“, schrieb der Science-Fiction-Autor schon im Jahr 1870. Rund 150 Jahre lang sah es nicht so aus, als würde der Fantasy-Schriftsteller („Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“) mit seiner Prognose einmal recht behalten.

Das Henne-Ei-Problem hat beim Wasserstoff vieles verzögert

Zwar ist Wasserstoff das häufigste Element auf der Erde. Allerdings ist H2 – so der chemische Name – meist mit Sauerstoff verbunden. Um Wasser in seine Bestandteile aufzuspalten, braucht es elektrische Energie – im besten Fall Ökostrom, dann wird auch der Wasserstoff „grün“. Strom jedoch lässt sich häufig effizienter direkt nutzen. Deshalb setzt die Auto-Industrie eher auf E-Autos als auf Wasserstoff-Fahrzeuge.

Zudem galten Wasserstoffnetze lange als unwirtschaftlich. „Der Grund war das Henne-Ei-Problem“, erklärt Malte Küper, Energie-Experte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Es war unklar, wer in Vorleistung geht: Sollen die Netzbetreiber in Leitungen investieren, obwohl es noch keinen grünen Wasserstoff gibt? Oder soll die Industrie H2-fähige Anlagen bauen, für die das Netz fehlt? „Der Lösung dieses Problems ist der Bund nun einen großen Schritt nähergekommen“, sagt Küper.

Mitte November kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck den Bau eines sogenannten Wasserstoff-Kernnetzes an: Bis 2032 soll es – und jetzt wird es technisch – die wesentlichen Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkte sowie Speicher und Importpunkte miteinander verbinden. So kommt die Energie aus dem windstromreichen Norden zu den Industriezentren Deutschlands. Für 60 Prozent der 9.700 Kilometer langen Strecke werden Erdgasleitungen umgestellt. Nur 40 Prozent der Rohre werden neu verlegt. „Das spart Zeit“, sagt Peter Alexewicz vom Netzbetreiber ThyssenGas. „Aktuell brauchen wir zwei Drittel der Zeit für die Genehmigung.“