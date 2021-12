Köln. Corona hat die Lieferketten der Welt durcheinandergewirbelt. Der Welthandel sei so massiv gestört wie lange nicht, konstatieren Logistik-Experten, womöglich so einschneidend wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Frachtkosten sind enorm gestiegen, auf der Route Schanghai-Rotterdam etwa um 500 Prozent. Zehntausende Truck-Fahrer fehlen in Europa. Chip-Hersteller kommen mit der Produktion nicht nach. Stahl, Magnesium, Aluminium, Kunststoffe sind knapp und teuer. 96 Prozent der Metallbetriebe ächzen laut einer Umfrage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall von Oktober unter Versorgungsproblemen.

Engpässe bis weit ins neue Jahr

Bei fast jedem zweiten Metall- und Elektro-Unternehmen führt das zu Produktionseinschränkungen sowie Umsatzeinbußen von im Schnitt 12 Prozent. Das schlägt auch auf die Konjunktur durch. Der Sachverständigenrat hat die Wachstumsprognose für die Wirtschaft in diesem Jahr von 3,1 auf 2,7 Prozent gesenkt. Ein „Alarmsignal“ sieht darin Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI: „Die kommenden Monate versprechen wenig Besserung.“

Besonders betroffen ist die Auto-Industrie. Die Inlandsproduktion hat sich im Verlauf des Jahres deutlich abgeschwächt; in den drei Monaten von September bis November brach sie gegenüber der schwachen Vorjahresperiode regelrecht ein: minus 38 Prozent!

Aussicht auf rasche, durchgreifende Besserung besteht nicht, beim Welthandel so wenig wie bei den Computerchips. Frühestens ab der zweiten Jahreshälfte 2022 rechnen Experten mit einer leichten Entspannung. Trübe Aussichten für die Wirtschaft. Wo es überall hakt und warum, lesen Sie hier: Transport: Hunderte Schiffe im Stau Zu wenige Container, zu wenige Schiffe, zu wenige Hafenarbeiter: Als nach Corona der Welthandel rasch wieder ansprang, waren Reeder und Häfen nicht vorbereitet. Dann kam die Wirtschaft nicht überall gleichzeitig in Gang. Jetzt stauen sich in einigen Häfen leere Container, vor manchen volle Frachtschiffe. Knapp 500 Schiffe ankerten am 6. Dezember vor Häfen, notiert der Monitor Seaexplorer des Logistik­unternehmens Kühne+Nagel. Und die Frachtraten haben sich auf manchen Routen verfünffacht. Schiffsstau an der US-Ostküste. Die Bilder gingen um die Welt: Vor den Häfen von Los Angeles und Long Beach an der Westküste der USA stauen sich die Containerschiffe. Im Oktober schätzt die Investmentbank Goldman Sachs, dass dort Waren im Wert von 24 Milliarden Dollar auf Abfertigung warten. In den beiden Häfen wird nun rund um die Uhr gearbeitet, um Schiffe aus Asien zu entladen.

Suezkanal tagelang blockiert. Im März lief in der Wasserstraße das Containerschiff „Ever Given" auf Grund. Sechs Tage lang versperrte der 400 Meter lange Frachter die wichtige Verbindung zwischen Asien und Europa. Beiderseits des Kanals stauten sich schließlich 422 Schiffe. Laut Schätzungen wurde pro Tag Fracht im Wert von 9 Milliarden Dollar blockiert. Rohstoffe: China und Corona bremsen Energieprobleme, enorme Nachfrage, extreme Kälte: Bei wichtigen Rohstoffen ist die Versorgung aus dem Lot geraten. Ob Stahl, Magnesium, Kunststoffgranulat oder Kautschuk – Deutschlands Vorzeigebranche Auto-Industrie trifft es gleich mehrfach. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts klagten im November 88 Prozent der Branchenfirmen über Engpässe bei Vorprodukten und Rohstoffen. Stahl ist knapp und teuer. Vor allem getrieben von den beiden Wirtschaftsriesen China und USA ist Stahl derzeit global enorm gefragt. Peking hat gleichzeitig seine Stahlerzeugung verringert, um Energie zu sparen, und deshalb die Exportförderung für den Werkstoff gestrichen. Auch in Europa ist die Nachfrage stark, deshalb ist Stahl knapp und teuer. Die deutschen Stahlwerke erhöhten die Produktion bis Ende Oktober um 15 Prozent auf fast 34 Millionen Tonnen.

Alarm bei Magnesium. Im September kappt China, weltgrößter Lieferant für das Leichtmetall, die Ausfuhr um 25 Prozent. Das Land will weniger Strom verbrauchen. Daher mussten die energieintensiven Magnesiumhütten runterfahren. Der Preis für das Leichtmetall schoss auf zeitweise 10.000 Dollar pro Tonne hoch. Magnesium ist wichtig für die Aluminium-Produktion, für den Auto- und Flugzeugbau. Inzwischen produziert China wieder mehr Magnesium.