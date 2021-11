Ohne langfristige Lieferverträge steigen die Preise sofort

Gebeutelt ist, wer keine längerfristigen Lieferverträge hat und derzeit schnell Erdgas braucht. Das trifft gerade auch manche Industriebetriebe. „Vor allem Unternehmen mit hohem Erdgasverbrauch stehen durch den historischen Preisanstieg mit dem Rücken zur Wand“, sagt Volker Stuke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Energie-Abnehmer (VEA). „Für sie ergibt sich eine massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation.“

In zahlreichen industriellen Anwendungen wird Erdgas benötigt, etwa in der Metallerzeugung und -verarbeitung, um Prozesswärme zu erzeugen. Ein Drittel des Erdgasverbrauchs in Deutschland geht auf die Industrie zurück. Der größte Anteil davon entfällt auf die Chemie, wo es auch als Rohstoff etwa in der Düngerherstellung eingesetzt wird.

Mehrere Gründe für den Preisauftrieb

Wie jedoch konnte sich die Marktlage so zuspitzen? Simon Göß vom Beratungsunternehmen Energy Brainpool spricht vom „perfekten Sturm“ in 2021, gespeist aus mehreren Richtungen: Lockdown-Lockerungen brachten die Weltwirtschaft und damit die Kraftwerke auf Touren. Dagegen sank die Windstromproduktion, weil europaweit ungewöhnlich wenig Wind wehte. Erdgas und Kohle waren verstärkt als Ausputzer gefordert. Zudem war die Heizperiode wegen des kühlen Frühjahrs lang.

Die Erdgas-Vorratslager leerten sich – während gerade Russland, unser wichtigster Gaslieferant, mit Lieferungen nicht nachkam.