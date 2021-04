Dortmund. Sie sind winzig klein und gehören doch zu unserem Alltag wie die Tüte Kartoffelchips zum Fernsehabend: Mikrochips. Kein elektronisches System kommt ohne sie aus, sie stecken dutzendfach in Handys, Waschmaschinen und Autos. Ein Massenprodukt. Umso gravierender sind die Folgen, wenn die sprichwörtliche Tüte plötzlich leer ist.

Genau das ist derzeit der Fall: Es herrscht akuter Chip-Mangel! Die Hersteller produzieren auf Hochtouren – aber das reicht nicht. Und das spüren wir alle: Die neuesten Spielkonsolen sind derzeit kaum zu kriegen. Apple musste den Release der jüngsten iPhone-Generation verschieben. Und auch die Auto-Industrie ächzt unter dem weltweiten Chip-Engpass, musste ihre Produktion drosseln. Die englische BBC bezeichnete den weltweiten Chipmangel unlängst treffend als „Chippagedon“.

Mikrochips sind heiß begehrt – auch wegen Corona

Gründe für die leeren „Chips-Tüten“ gibt es einige: „Die rasant steigende Nachfrage weltweit, eine länger anhaltende Trockenheit im Chip-Land Taiwan, die wiederum zu Problemen mit der Wasserversorgung in den Fabriken führt. Und zu guter Letzt hat der ausgewöhnlich harte Winter in Texas die Produktion von Herstellern wie Samsung ebenfalls zum Erliegen gebracht“, erklärt Michael Karagounis, Professor für Elektronik an der Technischen Hochschule in Dortmund.

Und es gibt noch ein Problem. In der Corona-Pandemie findet unser Alltag häufiger in den eigenen vier Wänden statt. Das hat die Nachfrage für PCs, Tablets und Handys enorm erhöht.

„Gleichzeitig haben die Automobilhersteller mit einem Nachfrage-Einbruch wegen des Virus gerechnet und ihre Chip-Bestellungen reduziert“, sagt der Experte. Als die Nachfrage dann schneller als erwartet doch wieder anzog, waren die Fabrikkapazitäten der Chip-Hersteller bereits ausgeschöpft.

Manche Mikrochips kosten nur so viel wie ein Körnerbrötchen

Hintergrund: Große Handyhersteller wie Apple, Samsung oder Huawei kaufen zusammen etwa die Hälfte der weltweiten Mirkochip-Produktion. Die Auto-Industrie dagegen nimmt nur etwa 4 Prozent ab – fast ein kleiner Fisch aus Sicht der Mikrohalbleiter-Hersteller, die 2020 einen weltweiten Umsatz von 68 Milliarden Dollar erzielten. Schon vor einiger Zeit appellierte der Verband der Automobilindustrie (VDA) an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, sich bei seinen Kollegen in Asien für die Bedürfnisse der deutschen Schlüsselbranche einzusetzen.

Die Chipproduktion ist langwierig und die benötigten Geräte sehr teuer

Wie aber löst man nun das Knappheitsproblem? Die Chip-Produktion einfach steigern? Das klingt gut. Ist aber nichts so leicht.

Denn: Moderne, leistungsstarke Chips durchlaufen einen extrem aufwendigen Produktionsprozess, der sogar einige Monate dauern kann. Halbleiterhersteller planen also ihre Kapazitäten lange im Voraus und können die stärkere Nachfrage der Automobil-Industrie nicht kurzfristig bedienen.

Experte Karagounis erklärt, wie das Ganze funktioniert: „Am Anfang eines Chips steht immer ein Halbleitermaterial, das elektrischen Strom leiten kann. Oftmals wird hochreines Silizium verwendet.“ Das chemische Material wird geformt und in hauchdünne kreisförmige Scheiben mit 300 bis 500 Millimeter Durchmesser geschnitten. Der so entstandene Wafer ist die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Schicht für Schicht werden mit Tausenden Wiederholungen Schaltkreise und Transistoren auf den Wafer aufgetragen – feinste Strukturen und Leiterbahnen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. „Man kann es sich kaum vorstellen“, sagt der Experte. „ in einem modernen Mikrochip können bis zu 50 Milliarden Transistoren integriert werden.“