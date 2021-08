München. Die Anforderungen an Planen, Bauen, Leben, Arbeiten in unserem Land verändern sich, etwa durch Klimaschutz oder Digitalisierung. Das bedeutet: Die Städte und Gemeinden von morgen und übermorgen werden und müssen sich ebenfalls ändern. Denn die Art, wie wir künftig leben und arbeiten wollen, bestimmt auch, wie wir unsere Gebäude nutzen und welche Infrastruktur wir benötigen.

Wohin die Trends gehen und welche Herausforderungen es gibt, hat die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) untersuchen lassen. „Constructing Our Future. Planen. Bauen. Leben. Arbeiten“ heißt die Studie, die erstellt wurde vom Forschungsinstitut Prognos, dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) sowie vom Leonhard Obermeyer Center der TU München. Auf Basis der Ergebnisse hat der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft Handlungsempfehlungen formuliert und sie in einem Online-Kongress der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert.

Das Bauen und die Materialien müssen nachhaltiger werden

Das Gremium mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik wurde 2014 gegründet und beschäftigt sich seither mit weichenstellenden Zukunftsthemen und analysiert die großen technologischen Trends, die Bayern und Deutschland in den nächsten Jahren prägen. Wolfram Hatz, Präsident der vbw sowie Vorsitzender des Zukunftsrats, betont die Wichtigkeit des diesjährigen Schwerpunkts: „Die erste und wahrscheinlich größte Herausforderung, vor der wir beim Bauen stehen, ist der Klimawandel.“ Allein 40 Prozent der Treibhausgasemissionen gehen auf den Bau und Betrieb von Gebäuden zurück. Nachhaltigkeit beim Neubau, aber auch die Sanierung bestehender Immobilien sei daher eine klare Aufgabe.

Auch andere Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben werden. Etwa der demografische Wandel: Eine alternde Gesellschaft benötigt mehr barrierefreie Wohnungen. Ressourcen als Baumaterial werden knapp. Alternativen sind nötig, ebenso eine effiziente Kreislaufwirtschaft. Die Digitalisierung eröffnet neue Verfahren und technologische Möglichkeiten.

Wer aufgrund der veränderten Arbeitswelt künftig mehr im Homeoffice arbeitet, nimmt vielleicht längere Fahrtstrecken zum Häuschen auf dem Land in Kauf. „Darauf müssen wir reagieren, etwa mit einem zuverlässigen Nahverkehr und einer besseren Versorgungsinfrastruktur“, betont Hatz.

Verändertes Bauen und Wohnen ist für die Bau-Industrie eine Chance. Der Bausektor ist mit 66.000 Betrieben und einem Jahresumsatz von 40 Milliarden Euro von zentraler Bedeutung für die bayerische Wirtschaft. Werden hier innovative Lösungen umgesetzt, kann das Signalwirkung nach außen haben.

Wissenschaft und Wirtschaft stärker vernetzen

Professor Thomas F. Hofmann, Co-Vorsitzender des Zukunftsrats und Präsident der TU München, sieht dafür in der stärkeren Vernetzung von Bauwirtschaft und Hochschulen großes Potenzial: „Wir müssen begrenzte Denksilos aufbrechen, Wissen, Werkzeuge und Arbeitsweise verschiedener Disziplinen zusammenführen und in partnerschaftlichen Ökosystemen von Universitäten, Wirtschaftsunternehmen, Technologiefirmen und Start-ups Innovationen effektiver in den Markt bringen.“ Forschung und Lehre seien aufgerufen, Grundlagen sowohl für das Zusammenleben der Menschen als auch für den Klimaschutz zu schaffen.