Der Steuerbonus muss nicht vorab beantragt werden – aber man muss ein spezielles Formular vorlegen

Besonders praktisch: Man muss die neue Förderung nicht etwa vorab beantragen, sondern tut das erst nach Abschluss der Arbeiten – ganz einfach im Rahmen der Steuererklärung.

Die Maßnahmen müssen die technischen Mindestanforderungen der neuen Verordnung für energetische Sanierungsmaßnahmen (kurz ESanMV) erfüllen. Und alle Arbeiten müssen von einem Fachbetrieb ausgeführt werden. Achtung: Beides muss auf einem speziellen amtlichen Formular bescheinigt werden.

Anerkannt werden fast alle Kosten, auch die der Baustelleneinrichtung, und vor allem auch die Materialkosten (das ist also anders als beim klassischen Handwerkerbonus etwa für die Reparatur der Spülmaschine). Allerdings dürfen Maßnahmen, für die man den neuen Steuerbonus haben möchte, nicht auch noch anderweitig öffentlich gefördert werden, etwa mit KfW-Zuschüssen.

Von der Steuerermäßigung für die energetische Sanierung kann man besonders profitieren, wenn man viel Steuern zahlt

20 Prozent der anrechnungsfähigen Kosten von Sanierungsmaßnahmen gibt es am Ende vom Staat zurück. Wer die maximale Förderung von 40.000 Euro einsacken will, muss also insgesamt stolze 200.000 Euro investieren. Und man muss gut verdienen! Wie beim klassischen Handwerkerbonus wird die Förderung direkt mit der eigentlich zu zahlenden Einkommensteuer verrechnet. Wer nur wenig Steuern zahlt, kann also kaum profitieren.

Die Steuerförderung wird auf drei Jahre verteilt. Im ersten Jahr (in dem die Arbeiten abgeschlossen worden sind) sowie im folgenden Jahr werden jeweils 7 Prozent der Kosten steuerwirksam, maximal jeweils 14.000 Euro. Im dritten Jahr sind es dann noch 6 Prozent, höchstens 12.000 Euro.

Übrigens: Jede einzelne Immobilie kann nur einmal gefördert werden. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn das Häuschen mehreren Menschen gehört – aber auch beim Kauf einer schon zuvor geförderten gebrauchten Immobilie.