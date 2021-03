Zudem darf die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie nicht gefährdet werden – etwa in Form nationaler Sonderlasten beim CO2-Preis. Das würde klimafreundliche Produkte von hier verteuern. Und Käufer greifen dann lieber zu den günstigeren, klimaschädlicheren Alternativen aus dem weniger regulierten Ausland.

Deutlich mehr tun könnten Deutschland und Bayern bei der Umsetzung der Energiewende. Ein wesentlicher Punkt bei Klimaneutralität ist schließlich, auf CO2-neutrale Energiequellen zu setzen – auch beim Strom. Die Herausforderung hier ist, dass Strom verlässlich dort zur Verfügung stehen muss, wo er gerade gebraucht wird. Das Angebot von Wind- oder Sonnenenergie aber schwankt – und günstiger Windstrom von der Küste muss bis zur Industrie im Süden gelangen. Daher ist einerseits der Ausbau der Übertragungsleitungen notwendig, andererseits aber der massive Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch günstige Strompreise sind ein wesentlicher Treiber für klimafreundliche Technologien.

Letztlich geht die Klimawende alle an. Jeder kann dazu beitragen: Indem man mal mit dem Bus statt dem Auto zur Arbeit fährt oder neue Windräder in der Nachbarschaft zulässt. Bund und Land fördern die energetische Sanierung von Eigenheimen derzeit großzügig. Dabei geht es um Wärmedämmung, Fensteraustausch oder neue Heizungen. Jährlich haben aber seit 2012 gerade mal 1 Prozent der Wohneinheiten Fördergeld abgerufen. Da wäre also mehr Schwung möglich.