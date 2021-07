Köln. Wohnen, das ist wohl im Leben fast eines jeden von uns mit das Wichtigste. Und Corona hat das Thema noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Wie viel Balkon oder Garten haben wir? Wie ist der Wohlfühlfaktor? Und die Anbindung? Doch eine Frage relativiert das alles: Was können wir uns überhaupt leisten? Seit Jahren gehen die Wohnungskaufpreise in den Ballungsräumen nach oben und bei Neuvermietungen auch die Mieten. aktiv fragte Professor Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln: Was läuft in der Wohnungspolitik eigentlich schief?

„Die Wohnraumoffensive der Bundesregierung hat nicht richtig gezündet“, sagt der Wissenschaftler, „man hat nicht an den richtigen Stellschrauben gedreht.“ Im letzten Jahr sind zwar 306.000 neue Wohnungen fertiggestellt worden, ein neuer Rekord – aber es werden noch viel mehr gebraucht. 350.000 bis 400.000 waren eigentlich das erklärte Ziel der Politik.

„Strukturschwache Regionen müssen attraktiver werden“ Das A und O sei die Mobilisierung von mehr Bauland, so der Professor. Aber: „Ein großes Problem ist, dass viele Städte und Kommunen hoch verschuldet sind und sich die Folgekosten neuer Wohngebiete nicht leisten können - sprich, die Infrastruktur“, erklärt der Ökonom. „Sie brauchen mehr Hilfe, zum Beispiel in Form eines Städtebau-Fonds.“ Außerdem müsse auch mehr unternommen werden, um bebaubare Areale überhaupt ausfindig zu machen, da müsse man verstärkt auch bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen in Betracht ziehen. Der Immobilienmarkt-Experte betont aber auch: Man muss das Problem noch viel tiefer an der Wurzel packen – und auch dafür sorgen, dass es gar nicht erst so viele Menschen in die Ballungsräume zieht! „Wir müssen strukturschwache Regionen viel attraktiver machen, zum Beispiel durch Ansiedlung von Hochschulen und einen schnelleren Breitbandausbau.“ Schließlich sei das Wohnen ja nicht überall in Deutschland teurer geworden.