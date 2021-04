Aachen. Mit dem Bus durch die Vororte fahren, dann bis an den Rand der City schweben – ohne umzusteigen! Das könnte bald wahr werden. Dank des Start-ups UpBus aus Aachen. Es hat schon den Prototyp für ein selbstfahrendes Shuttle mit E-Motor entwickelt, das sich ruck, zuck in eine Seilbahn verwandeln lässt. Die Kabine wird binnen Sekunden vom Fahrgestell ab- und ans Seil angekoppelt, vollautomatisch. Die Passagiere bleiben sitzen – auch, wenn die Gondel an der Zielstation wieder auf die Räder gesetzt wird.

Die Gründer von UpBus promovieren an der technischen Hochschule RWTH Aachen in Maschinenbau und Elektrotechnik – und nutzen ein dort entwickeltes Kopplungssystem für Weltraum-Satelliten. Deshalb finanziert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt das Projekt. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim 2023 will UpBus die erste öffentlich zugängliche Strecke präsentieren. „Die erste Demo-Fahrt war für November geplant, auf dem Firmengelände des Seilbahnherstellers Doppelmayr. Aber wir mussten sie wegen Corona verschieben“, erzählt Tobias Meinert, einer der Gründer.

572 neue Technologiefirmen entstanden in der Region

Inzwischen liebäugeln zahlreiche Stadtplaner mit Seilbahnen. Vorteil: Die Strecken lassen sich schnell bauen, mit wenig Energie betreiben und Staus überfliegen. Nachteil: In den Innenstädten ist meist gar kein Platz dafür da. Deswegen soll, so die Aachener, die letzte Station am Rand der City entstehen und – wie die erste Station im Vorort – mit autonomen Shuttles angefahren werden.