Deutsche Autoproduktion hat sich seit 2015 halbiert

Der Hintergrund: 2015 produzierte die Branche hierzulande noch 5,71 Millionen Autos, für dieses Jahr rechnet der Herstellerverband VDA nur noch mit knapp 2,8 Millionen Fahrzeugen. Schmidt: „Das ist eine Halbierung des Marktvolumens und stellt viele Zulieferer vor ein existenzielles Problem.“

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hält den Fonds deshalb für besonders wichtig. In Niedersachsen sind 350.000 Menschen in der Automobil-Industrie beschäftigt, davon allein 240.000 bei den Zulieferern. In Wolfsburg hingen 48 Prozent der Arbeitsplätze am Auto, in Emden 27 Prozent, in Salzgitter 23 Prozent. Ob diese Standorte auch zukünftig wettbewerbsfähig sind, entscheidet vor allem die Innovationsfähigkeit.

Kapitalbeteiligung nur für Betriebe mit positiven Zukunftsaussichten

Der Wirtschaftsminister mahnt: „Die chinesischen Hersteller von Elektroautos sind mindestens auf Augenhöhe und werden Fahrzeuge auf den Markt bringen, die unterhalb des in Europa üblichen Preisniveaus liegen.“ Die deutsche Auto-Industrie müsse daher bei alternativen Antrieben, neuen Fahrzeugbauteilen und digitalen Services durch bessere Angebote überzeugen. Das Problem dabei: „Transformation bedeutet den Aufbau neuer Geschäftsfelder, die anfangs wenig oder gar keine Rendite abwerfen.“

Autozulieferer mit Sitz in Niedersachsen können eine Kapitalbeteiligung von 0,5 bis 5 Millionen Euro beantragen, so Althusmann. „Wir verteilen das Geld nicht mit der Bazooka, sondern werden Unternehmen sehr gezielt helfen.“ Zielgruppe seien kleine, mittlere und große Firmen. Voraussetzung: Die Betriebe haben positive Zukunftsaussichten.